Hetek óta veretlen a füredi futballcsapat, amely az őszi szezon hajrájára fordulva – a mostanival három forduló van hátra – a megnyugtatónak mondható 11. helyről várja a folytatást.

– Az elején még ,,elmentek" a mérkőzések, amikor szerencsénk sem volt. Most úgy érzem, minden összeállt – fogalmazott a Napló érdeklődésére Borgulya István, a piros-fehérek vezetőedzője. – Megtaláltam ehhez a játékhoz azokat a labdarúgókat, akik meg tudják oldani a feladatot, ugyanakkor a csapat, a keret is összekovácsolódott. Az, hogy jönnek az eredmények, a srácokat is feldobja.

A szakember elmondta azt is, hogy ugyan most más szerkezetben játszanak, mint korábban, de természetesen nem mondott le az általa preferált támadófutballról sem.

– Magam is támadó voltam, ezért is szeretem ezt a stílust – tette hozzá. – Mindenki megvan a posztján, és remélem, hogy a téli szünetig hátralévő három találkozón sem változik mindez. A jövő? Az elmúlt éveket nézve a tavaszunk mindig szenzációs volt, ezért bizakodó vagyok, hiszen az őszünk eddig jó. Úgyhogy remélhetőleg nyugodt szívvel vághatunk majd neki a tavasznak, nem a kiesésre gondolva.

Borgulya István hangsúlyozta, korábban a betegségek és a sérülések miatt jóformán elfogytak erre az időszaka, azonban most hosszabb a kispad, minden poszton két játékos áll a rendelkezésére, és mindezek mellett az utánpótlásból is meríthet, ha arra kerülne sor. Kiemelte: második csapatuk is remekül szerepel, veretlenül vezetik a bajnokságot.

– Szombaton a Zsámbék ellen nem lesz könnyű dolgunk, hiába a tabella utolsó helyezettjét fogadjuk, ám szeretnénk begyűjteni a győzelemért járó pontokat és megerősíteni a helyünket a középmezőnyben – mondta az edző.