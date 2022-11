Fejér-B.Á.L. Veszprém–Kadetten Schaffhausen 25-33 (11-16)

Veszprém, 1000 néző. V.: Jovic, Arnautovic (bosnyákok). Veszprém: PODOBA – SZMETÁN P. 4, Pulay 1, ÉLES B. 6 (2), Bugyáki 1, Stranigg 2, Molnár B. 2. Csere: Balogh (kapus), Szrnka 3, Vetési 1, Hári 2 (1), Szatmári 2, Preszter, Éles Zs., Szucsik 1, Rubos. Edző: Konkoly Csaba.

Schaffhausen: BIOSCA – Tominec 1, BARTÓK 3, MATZKEN 5, Schopper 1, Herburger, Maros 2. Csere: Ziemer (kapus), RIKHARDSSON 10 (7), Canellas 2, Zabic 1, Heines 1, Lier 3, Ben Romdhane 2, Obradovic, Brücker 2. Edző: Max Böni.

Kiállítások: 10, illetve 4 perc.

Hétméteresek: 5/3, illetve 7/7.

Miután a múlt heti EL-rajton – Kristóf súlyos térdsérülése miatt – tovább fogyatkozott a mieink amúgy is tartalékos kerete, azt Konkoly-edző még fiatalabbakkal töltötte fel, így az övéi teher- és eredménykényszer nélkül léphettek pályára. Az erőltetett menetben lévő csapata a hazai csoportbemutatkozásán a valós tudásának megfelelően akart játszani, és a megilletődöttségüket levetkőzve jól kezdtek a bakonyiak (2-2). A folytatásban viszont nem sikerültek a lövéseik, az ellenfél pedig próbált minél nagyobb különbséget kiharcolni (2-6). Csakhogy a hazaiak nem akartak túlzottan nagy előnyt adni nekik, a félidő közepén visszajöttek a mérkőzésbe, látótávolságon belül maradtak (7-9). Ezt követően újra megléptek a jól védekező svájciak (7-12), amihez hozzájárultak a bakonyiak technikai hibái és kimaradtak lehetőségei – a nyolc perces gólcsendjük alatt ziccereket és büntetőt is elpuskáztak –, noha kívülről úgy tűnt, lehetne szorosabb is az eredmény (9-14). A szünet előtt Hári kapott piros lapot, a büntetőjénél ugyanis fejbe dobta az addig remekelt Bioscát.

A folytatásban a veszprémiek kettős emberhátrányból lőttek gólt, majd Podoba kapus is elkapta a fonalat, ami tartást adott a távolról kísérletező társainak (15-18). Úgy festett, hogy Konkoly-edző csapata belelendül, aztán elég volt néhány figyelmetlenség, amit a rivális könyörtelenül kihasznált (17-23). A 40. perc környékén a fáradtság jelei kezdtek mutatkozni a hazaiakon, a helvétek könnyen kapcsolták le a bejátszásaikat, míg a másik oldalon simán kerültek helyzetbe (19-27). Szerencsére nem fagytak le teljesen a szépségdíjas gólt is szerzett Molnárék, igaz, a svájciak továbbra is kontrollálták a találkozót (24-29). Konkoly edző a hajrában a rutintalan fiataljainak adott szereplési lehetőséget, akik lelkesen vetették magukat a küzdelembe.

Konkoly Csaba: Sajnálom, hogy a nagyhírű vetélytársunk ellen nem teljes kerettel tudtunk kiállni, ettől függetlenül elégedett lehetek, talán csak amiatt keserű a szám íze, hogy a három-négy gólos hátrányunkon nem faragtuk tovább. Remélem, hogy a motiváltságunk megmarad, s azt képesek leszünk átmenteni a bajnokságba.