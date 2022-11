Idén rendhagyó módon, két részletben sikerült megrendezni a juniorok tájfutó világbajnokságát, ugyanis júliusban a bozóttüzek miatt hirdetett erdőjárási tilalom csak a városi sprint futamok lebonyolítását tette lehetővé. A nyári magyar sikerek után november elején ismét nagy lelkesedéssel utazott a magyar válogatott az erdei megmérettetésre.

Az első nap a középtávú versenyekre került sor, ahol Bujdosó Zoltán rendkívülinek számító világbajnoki aranyérme mellett a Veszprémi Honvéd SE (VHS) tehetsége, Máramarosi Rita kimagasló teljesítményének örülhettünk. A VHS még ifi korosztályba tartozó sportolója 113 fős mezőnyben szerezte meg az igen előkelő negyedik helyezést.

Másnap egy technikailag nagy kihívást jelentő terep adott otthont a váltóversenynek, ahol a futókat csupasz sziklák, köves részek és nehezen olvasható bozótosok várták. A magyarok háromfős lánycsapatában Rita volt a befutó ember, a veszprémi versenytő hatalmas izgalmak közepette második helyre hozta fel a váltót.

Zárószámként rendezték meg a hosszútávú futamot, amelyen Máramarosi Rita ismét megmutatta kiváló formáját, a 24. helyen zárt a népes nemzetközi mezőnyben.

A VHS tájfutói hazai megmérettetésen mutatták meg tudásukat, november elején a hosszútávú országos és pontbegyűjtő országos csapatbajnokságon indultak. A versenyt a Vértesben, részletgazdag dombok, völgyekkel szabdalt, meredek hegyoldalak között bonyolítottak le. Az egyéni futamok pályáin kemény, szintes szakaszok és nagy állóképességet, jó útvonalválasztást igénylő hosszú átmenetek vártak a közel ezer fős mezőnyre. A Veszprémi Honvéd sportolói igyekeztek az év utolsó nagy versenyén a legjobb formájukat hozni. Ezt a célt Mérő Dominikának maximálisan sikerült megvalósítania: a felnőtt kategóriában szerzett aranyérmet, megvédve ezzel korábbi bajnoki címét. A szeniorok között Egei Tamás állhatott a dobogó tetejére F55-ben, és több pontszerző eredmény is született a veszprémieknél.

A pontbegyűjtő csapatverseny jellegzetessége, hogy a háromfős csapatok rajt után, a térképek birtokában osztják el a pontokat, melyeket a mindenki számára kötelezően érintendő pontokon kívül be kell gyűjteni. Ennél a versenyformánál nem csak az erőnlét és a tájékozódási tudás számít, hanem a megfelelően választott taktika is. Osztásnál figyelembe kell venni a csapattagok képességeit, hiszen a legjobb stratégia szerint közel azonos idő alatt végeznek a pályán – anélkül, hogy egyetlen pont is kimaradna. A VHS sportolói itt is kitettek magukért, három arany-, két ezüst- és egy bronzéremmel térhettek haza.

Máramarosi Rita és világbajnoki címet szerzett Bujdosó Zoltán Fotó: a szervezők

Eredmények, hosszútávú egyéni ob, N16: 2. Gaschler Emma. N21: 1. Mérő Dominika. N70: 3. Komár Béláné.

F18: 2. Bálint Ádám. F55: 1. Egei Tamás. F60: 2. Takács Csaba. F70: 3. Bikki Sándor.

pontbegyűjtő országos csapatbajnokság, N16: 1. Gaschler Emma, Máramarosi Anna, Ódor Laura. N21: 3. Lantai Boróka, Mérő Dominika, Varsányi Kinga. N165: 2. Gaschler-Gyeviki Nóra, Németh Zsoltné Bors Melinda, Wieder Ilona.

F16: 2. Szalontai Soma, Kovács Jeromos, Nagy Bence.