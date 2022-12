A bajnoki címért harcol a Practical VLS Veszprém a labdarúgó NB III nyugati csoportjában. Nemrég ért véget az őszi félév, és a bakonyiak 20 mérkőzésükből 14-et megnyertek, négyszer játszottak döntetlent, s csupán kétszer kaptak ki. Ezzel a tabella második helyén áll a csapat, az éllovas Tatabánya előnye három pont.

Összehasonlításképpen, kicsit kitekintve az országos helyzetre: a megszerzett 46 bajnoki ponttal a Veszprém jelenleg a harmadik legjobb NB III-as együttes a 60 tagú mezőnyben. Azt, hogy ez nem csak egy kiugró eredmény, az bizonyítja, hogy a bakonyiak az elmúlt két szezonban bronzérmesek voltak. Most akár még előkelőbb helyen is végezhetnek.

Az alakulatnak az ellenfelek mellett a hiányos infrastrukturális körülményekkel is meg kell küzdenie, a veszprémiek a városi stadion felújítása miatt a hazai meccseiket Ajkán játsszák, az edzéseket pedig legtöbbször a környező településeken végezték az elmúlt időszakban.

Pető Tamás vezetőedző – aki nemrég volt a Veol Sportpodcast vendége – elárulta: előzetesen nem gondolták, hogy ilyen nehéz és bonyolult időszak vár rájuk. – Minden tiszteletem a játékosaimé, hogy tudtak alkalmazkodni ehhez az őrülethez. Nem volt könnyű, ahogy a szakmai stábnak sem. A felkészülésünk ezzel együtt remekül sikerült, túllendültünk a nehézségeken, és ez sokat számított a folytatásban – fogalmazott a beszélgetésben Pető Tamás, aki megjegyezte: összességében nem okozott gondot számukra az, hogy hol játszanak, a futballisták mindenütt remekül tették a dolgukat.

Elhangzott, a tavasz nem hoz megváltást ebből a szempontból, hiszen a veszprémi stadion felújítása még nem ér véget, ráadásul az ajkai futballcsapattal való programütközések miatt kérdőjeles néhány meccs helyszíne.

Pető Tamás kiemelte csapata egységét, a közösséget, úgy fogalmazott, valószínűleg soha nem lesz még egy ilyen öltözője. – Szívvel-lélekkel, együtt, egymásért küzdenek a játékosok. Ha éppen nem ment a játék, akkor is odatették magukat, így sikerült átlendülni a nehézségeken. Nem profi játékosokról beszélünk, de nagyon profin állnak hozzá a munkához.

A szakember kérdésünkre a podcastban szót ejtett a nyáron igazolt, komoly sérülés után felépült Iszlai Bencéről, illetve a házi gólkirályról, Major Norbertről. Megjegyezte: több remek képességű, rutinos, meghatározó futballistája van, de nem szeret senkit kiemelni, mert mindig csapatban gondolkodik. Játékosként is így tett, és edzőként szintén ez az alapelve.

Pető Tamás elmondta a véleményét az úgynevezett fiatalszabályról (jelenleg egy 2004-ben vagy az után született játékosnak mindig a pályán kell lennie NB III-as bajnokin), amelynek a bevezetését elhibázott döntésnek tartja. Szerencse, hogy nekik kapcsolati rendszerükön keresztül sikerült megfelelő labdarúgókat igazolniuk, és a saját utánpótlásból is tudtak felhozni fiatalt. Nem mindenki járt ilyen jól a harmadosztályú mezőnyben.

Megtudtuk, az egység mellett a fegyelmezettség a VLS Veszprém fő ismérve, Pető Tamás szigorú, de következetes mester, aki komoly munkát követel a társaságtól, viszont tanítványaiért akár a tűzbe is megy.

A bakonyiak vezetőedzőjét az elmúlt időszakban több egyesület is megkereste, magasabb osztályban is felmerült a neve, amit ő jó visszajelzésnek tart nemcsak személy szerint saját maga felé, hanem a csapat és a klub irányába is. Ő azonban egyelőre marad a még a megyei első osztályból indított veszprémi projektben, amely szinte a nulláról indult, és a nehézségek ellenére szépen halad előre.

A szezon február elején folytatódik, a cél továbbra is a bajnoki arany megszerzése, ami persze egyáltalán nem lesz könnyű feladat. Viszont ha elkészül a műfüves edzőpálya (az uszoda mellett), az már könnyebbséget jelent a felkészülést tekintve.

Hosszú tavasz áll előttük, és ha sikerül is megszerezni az első helyet, az idén nem jelent automatikus NB II-es tagságot. A második vonal létszámának csökkentése miatt ugyanis a három NB III-as bajnok osztályozót játszik az NB II 16., 17., és 18. helyezettjével.

– A folytatásban is minden meccsre úgy megyünk ki, hogy nyerni akarunk. Több erős riválisunk is van, remek háttérrel rendelkezik a III. Ker. TVE, a Nagykanizsa tudomásom szerint mindent feltett az idei bajnoki címre, és ott van a Tatabánya, amely meglepetéscsapatként vezeti a tabellát. Azért dolgozunk, hogy megelőzzük őket, bajnokok legyünk és feljussunk az NB II-be. Nem tudjuk, hogy a klub életében mit hoz a jövő, azonban rajtunk nem fog múlni – jelentette ki Pető Tamás.