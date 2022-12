Telekom Veszprém-Budakalász 42-28 (24-10)

Veszprém Aréna, 1100 néző. V.: Asztalos, Szalay.

Telekom Veszprém: Cupara 2 – NENADICS 4, PESMALBEK 4, Sipos 1, NILSSON 5, ed-Dera 5, ELÍSSON 10 (1). Csere: Gasper Marguc 3, Vajlupau 2, LIGETVÁRI 4, Lukács P. 1, Mahé, Ilic Z. 1. Edző: Momir Ilics.

CYEB Budakalász: Djordjeszki - Sinkovits 2, Varjú, Tóth 4 (3), Kiss 3, JURIC-GRGIC 6, Kovács D. 2. Csere: Bíró (kapus), Tyiskov, Koncz 4, MIHALIN 5, Papp 2, Berényi, Maracskó, Dávid. Edző: Csoknyai István.

Kiállítások: 6, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 3/3.

A csütörtöki, Plock elleni fölényes Bajnokok Ligája-siker után szombaton ismét pályára lépett a Telekom Veszprém, amely az NB I-ben Csoknyai István csapatát, a Budakalászt fogadta.

A bakonyiak nem tudtak felhőtlenül örülni a BL-ben aratott győzelemnek, mert a mérkőzésen egyik alapemberük, Jahja Omar komoly sérülést szenvedett. Az egyiptomi jobbátlövő térdével akadt probléma, úgy kellett letámogatni őt a pályáról, majd kiderült, hogy elülső keresztszalag-szakadás a diagnózis. Ez azt jelenti, hogy a kiváló játékos szolgálataira ebben a szezonban már biztosan nem számíthat Momir Ilics vezetőedző.

A Budakalász ellen Jahja Omar mellett a szintén sérült Rasmus Lauge, illetve Manuel Strlek nem került be a keretbe.

Vendégtalálattal indult a meccs, de a Telekom gyorsan fordított, és a különbség is hamar elkezdett nőni, 10. perc: 7-2.

A 20. percben Elísson góljával már tízzel vezettek a hazaiak, 16-6. Robogott tovább a Veszprém, a vendégek mindössze tízszer voltak eredményesek az első játékrészben.

Fordulás után tartotta a lépést a Budakalász a házigazdával, a különbség persze nem csökkent, magabiztosan vezettek Ligetvári Patrikék, 36. perc: 27-14.

Olykor sok volt a hiba és kevés a védekezés, a bakonyiak a hajrában, az 57. percben elérték a 40. gólt, Pesmalbek volt eredményes ekkor, 40-26.

Magabiztosan gyűjtötte be a pontokat a Telekom, amely továbbra is hibátlan az NB I-ben. Momir Ilics csapata legközelebb, csütörtökön a Bajnokok Ligájában játszik, a Dinamo Bucuresti otthonában lesz fellépése.

Gulyás Péter: - Jahja Omar kiválásával gyakorolnunk kell olyan dolgokat, amiket alkalmazhatunk a Bajnokok Ligájában. Jó tempót diktáltunk, a lerohanások jól mentek, néhány dolgon finomítani kell, de van még néhány napunk gyakorolni a bukaresti összecsapás előtt.

Csoknyai István: - Az első félidőben a bőrünkön érezhettük, hogy mit tud a Veszprém. Nekünk egyszerűen semmi sem sikerült, a hazaiak pedig számolatlanul lőtték a gólokat, és a meccs minden érdemi része eldőlt. A második játékrészben rendeztük a sorokat, lőttünk 18 gólt, ami tisztességes a részünkről.