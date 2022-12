VLS Veszprém–BFC 0-0

Ajka, 100 néző. V.: Kovács G. Practical VLS Veszprém: Bonnyai – Dobsa, Balázs (Végh, 65.), Gulyás, Molnár (Baldauf, 36.), Major, Gálfi, Somogyi, Iszlai (Lőrincz, 65.), Dömötör (Ulbert, 60.), Zachán. Edző: Pető Tamás. Balatonfüredi FC: Sevinger – Eszlátyi (Bartha, 63.), Szalai, Róth (Horváth B., 87.), Burucz, Pécseli, Szabó B. (Ott, 76.), Tóth G., Géringer, Lasz, Rádai. Edző: Borgulya István.

Sevingernek volt az első védenivalója, a füredi kapus könnyedén hárított a negyedik percben. Három perccel később Balázs – a kint lévő hálóőrt észrevéve – 50 méterről pórbálkozott, de célt tévesztett. A veszprémiek játszottak fölényben, a fürediek kontrára rendezkedtek be. Egy ilyen kontra után, a 13. percben a jobbról érkező beadás után egy méterrel suhant el a labda a hazai kapu előtt. A folytatásban Balázs húzott el a jobb oldalon, 15 méteres, jobb lábas lövése nem okozott gondot a füredi hálóőrnek. Eszlátyi 11 méteres próbálkozását blokkolta Gulyás. Innentől kezdve kiegyenlítődött a játék.

A 22. percben, szöglet után egy távoli füredi lövés suhant el a léc fölött. Ezek a percek a Balaton-partiaké voltak. Eszlátyi lövése jutott a kapu fölé, majd Bonnyai hárította Szabó Bence próbálkozását.

Szünet után nagyobb lendülettel kezdett a Veszprém. Az 53. percben Gálfi 17 méteres szabadrúgását a jobb alsóból tornászta ki Sevinger. Két perc múlva Balázs a jobb oldalon, két csel után a 16-os sarkáról centikkel lőtt a léc fölé.

Laszt egy feleslegesen durva belépőért piros lappal jutalmazta a játékvezető a 70. percben. Megfogyatkozott a BFC. A 74. percben Sevinger védett bravúrral egy közeli lövést, majd két perccel később egy ötméteres fejest tett ártalmatlanná. Nagy fölényben játszott a Veszprém, a 85. percben egy szöglet után Zachán fejelt nyolc méterről a bal kapufa mellé.

Már a hosszabbításban jártunk, amikor Major egy méterről nem tudott betalálni, Sevinger bravúros vetődéssel hárított a jobb saroknál.

A 92. percben a fürediek először találták el a második félidőben a kaput, Horváth Bálint bal alsóba tartó labdáját hárította Bonnyai. A ráadás utolsó percében is volt lehetősége a VLS-nek, Gálfi lövését azonban Sevinger kivédte.

Tizenöt perc veszprémi fölény után kiegyenlítődött a játék, a második játékrészben aztán szinte végig egykapuzott a Veszprém. A Füred Sevinger kapusnak köszönheti az egy pontot. A lefújás után többen kakaskodni kezdtek a pályán, közben két piros lap is villant, Bartha és Lőrincz kapta a büntetést.