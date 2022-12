A fordulás után formába lendültek a hazaiak (15-16), a játékrész első hét percét öt-eggyel indították, így a vezetést is átvették (18-17). Örülhettek a drukkerek, hiszen a kedvencek hatékonynak mutatkoztak, és hátul is megfelelően koncentráltak (20-20). A veszprémiek, emberhátrányból is eredményesek voltak, s az előny immár folyamatosan náluk volt (22-21). Gólra gól volt a válasz, érződött, hogy az összecsapást apróságok döntethetik el, az mindenesetre jó jel volt, hogy Éles Benedekék egy idő után már önbizalomtól telve játszottak (26-23). A szlovákok igyekeztek közelebb férkőzni, ami annak ellenére összejött nekik, hogy Balogh továbbra is pazar formában védett (26-25).

Négy perccel a vége előtt ismét három „fával” mentek a bakonyiak (29-26), amiből a rendkívül izgalmas véghajrában sikerült kettőt megőrizni.

Konkoly Csaba: - Az első félidőben statikusan, kicsit kapkodóan játszottunk, túlzottan is bizonyítani akartunk, hiszen éreztük, hogy fogható az ellenfél. Főként a támadásainkkal, a játékszervezésünkkel akadtak gondok, amiket a szünetben átbeszéltünk. A folytatásban türelmesebb és eredményesebb lett a játékunk, igazoltuk, hogy igenis jó csapatunk van. Ehhez persze szükség volt a remek védőmunkánkra és Balogh kapus pazar védéseire. Remélem, hogy ez siker jót tesz az önbizalmunknak, aminek a jelentőségét nem túlértékelve már hétvégén, a Budai Farkasok ellen érvényt tudunk szerezni.