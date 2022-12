Az 1. FC Veszprém a tabella éléről várja a címvédő Haladás elleni rangadót a futsal élvonalban. A szombathelyiek jelenleg csak a negyedikek a bajnokságban.

Az 1. FCV remek formában van, hiszen a Kecskemét elleni hazai vereséget követően négy meccset nyert sorozatban. Fehér Zsolt alakulata két vállra fektette idegenben az Aramis és a Magyar Futsal Akadémia csapatát, otthon pedig a Berettyóújfalunál és a Nyíregyházánál bizonyult jobbnak.

Kétségkívül a Berettyóújfalu elleni siker számít ezek közül a legértékesebb eredményke, ha azt a teljesítményt hozza az együttes, Szombathelyen is lehet esélye.

A Haladás ugyanis most is kemény rivális, a vasiak hétfőn rangadót nyertek a Kecskemét otthonában, előtte pedig 8-0 arányban ütötték ki a Rubeola FC-t. Legutóbbi hazai fellépésén viszont nem tudott győzni a zöld-fehér csapat, Dróth Zoltánék november elején a DEAC ellen veszítettek pontot, az a találkozó 1-1-re végződött.

A Veszprém és a Haladás legutóbb augusztus 19-én találkozott legutóbb, a bakonyiak hazai környezetben 7-3-ra megverték a címvédőt. Akkor az a Kártik Zsombor szerezte az 1. FCV első gólját, aki most nem állhat csapata rendelkezésére. A válogatott futsalost műteni kellett, így Tatai Józsefhez hasonlóan az idén nyáron érkezett fiatal is hosszabb időre kidőlt a sorból.

A Haladás–Veszprém meccs pénteken 18.30-kor kezdődik.