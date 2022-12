A szurkolók között megoszlanak a vélemények az őszi teljesítményüket illetően, ám abban mindenki egyetért: az évad elején nem voltak láthatók a hullámvölgy jelei. Eddig nem termett babér a számukra, mind a tizennégy mérkőzésükön vereséget szenvedtek, úgy, hogy a mezőnyben a legkevesebb pontot dobták és a legtöbbet kapták. A tabellán közvetlenül előttük álló Nagykőrösnek három, az óbudaiaknak négy, míg további három együttesnek öt diadala van. Előfordult, hogy bántóan simán kaptak ki (–Pécsi VSK 54-101, –MAFC 116-59, –NKA 121-80), vagyis az ellenfeleik könyörtelenül kihasználták a hibáikat.

– Már az előző szezon végén elhatároztuk, hogy a zajló idénynek egy fiatal társasággal vágunk neki, azaz új csapatot építünk. Rájöttünk arra, hogy a terveink rutinos sportolók ideigazolásával sem váltak valóra, s miközben a büdzsénk változatlan maradt, a költségeink jelentősen megemelkedtek. A 2022-re vetített társasági adóforintoknak csak a harminc százalékát kaptuk meg, ami a rendszerünkben zavart okozott – hangsúlyozta Naményi Miklós, a klubot működtető gazdasági társaság ügyvezetője. A gárda irányítását nyáron Naményi Márk vette át, aki tavasszal másodedzőként és megbízott szakvezetőként is dolgozott a felnőtt keretnél, a kosárlabdázók pedig elfogadták. Az ügyvivő elismerte, hibát követtek el azzal, hogy a műhelyt előzetesen a csoport első nyolc helyezettje közé várták, így a még nem kész játékosokra nagy terhet raktak. – Ezt egyfajta inspirációnak is gondoltuk, ám azzal sem számoltunk, hogy a konkurencia ennyire megerősödik. Nyilvánvalóvá vált, hogy a bajnokság színvonala nem engedi meg, hogy egyszerre ennyi fiatalt építsünk be a csapatba – vette át a szót a trénerkedéssel szintén mélyvízbe ugrott Naményi Márk, aki aláhúzta: ilyen rossz forgatókönyvre azért egyikük sem számított.

A riválisok valóban erősödtek, és úgy tűnik, hogy a mieink egy helyben toporognak, ám ez „csak” a kirakatban lévő felnőtt csapatra igaz, mert az utánpótlás-műhelyeikben színvonalas szakmai munka folyik. Vitathatatlan, hogy az előbbinél valamit rosszul csináltak, ám a fürdővízzel együtt nem borítják ki a gyereket is. Hisznek abban, hogy a Piros csoportban is eredményesek lehetnek, de ha netán osztályváltásra kerülne sor, akkor sem dőlnek a kardjukba. Ezzel együtt nemrég vezetőedzőt váltottak, a 99-szeres válogatott Horváth Ákos a parkettről a kispadra tette át a helyét. – Néhány srácot demotiváltnak láttam, és úgy éreztem, már nem tudok nekik segíteni. Egyszerűen nem helyezhettem magam a klubérdek fölé: fel kellett állnom. Az eredménytelenség láttán nem volt más választásom, de mivel hozzáállásbeli problémákkal nem szembesültem, cserbenhagyni sem akartam a kollektívát. Édesapám nem győzködött az ellenkezőjéről, azzal vigasztalt, hogy ez nem kudarc, hanem inkább egy válaszút – árulta el a csapatot újra másodedzőként segítő Márk.

– Számunkra immáron nem az az igazi eredmény, hogy az alsóházi rájátszásig mennyi találkozót nyerünk meg, hanem az, hogy építkezzünk és az elképzelésünket ne adjuk fel. Mások lehet, hogy ebben a helyzetben játékosokat igazolnának, mi elsősorban nem erre alapozunk. Pénzügyi szempontból nehéz helyzetben vagyunk, jelentős támogatók híján azon vagyunk, hogy egyáltalán életben maradjunk, javuljanak a feltételeink és idővel önfenntartóvá váljunk. És hogy a hozzánk járó kétszáz gyermek sportolhasson – húzta alá Naményi Miklós, hiszen a jövőt az utánpótláskorú növendékeikkel képzelik el, illetve a már a felnőtteknél pallérozódó társaikkal. Az egyesületnek most az a fontos, hogy ők milyen produkciót nyújtanak, képesek-e végrehajtani azon részfeladatokat, amikkel a pályán megbízzák őket. Persze a lelküknek és a fejlődésüknek jót tennének a bajnoki sikerek. A VKK-nak olyan ifjakra van szüksége, akik a szakmai modelljük szerint akarnak előrelépni. Az ügyvezető értésünkre adta: e téren jó irányba haladnak, kapnak pozitív visszajelzéseket, s nemsokára a hazai sportági szövetséghez benyújtott akkreditációs kérelmük is jó eséllyel kaphat kedvező elbírálást, aminek értelmében utánpótlás akadémiává válhatnak.

A kosárlabdázók szeretnének felemelkedni, ennek érdekében nincs más út, mint a munka és a hit. Ebből a keretből kell kihozni azt, ami szükséges a jobb szerepléshez. Ennél ugyanis több van bennük, a kérdés csak az: ebből a helyzetből lehetetlen vállalkozás a bennmaradás kiharcolása?

– Nem lehetünk teljesen biztosak abban, hogy megragadunk a Piros csoportban, de akkor sem történik tragédia, ha ősszel a Zöldben folytatjuk – mondta az ügyvezető. A klubnál nyilván abban is reménykednek, hogy az edzőváltás felrázza az együttest, és nem folytatódik tovább a lejtmenet. Igazán annak örülnének, ha a fiataljaikra támaszkodva kapaszkodnának meg a ligában. Ez nem lesz egyszerű, ám egy ilyen patinás klubnak már csak a hagyománya és a múltja miatt is helye lenne a másodosztályú pontvadászatban.