Tatran Presov–Fejér-B.Á.L. Veszprém 22-20 (12-11)

Eperjes, 500 néző. Vezette: Pandzic, Mosorinski (szerbek).

Tatran Presov: Chupryna – Fech, Ivanovic 2, Urban 2, KASATKIN 4, RÁBEK 8 (2), L. GARCIA 4. Csere: COLODETI (kapus), Hernandez 1, Tsarapkin, Fenár 1, Kimák, Davidovic. Edző: Marek Gernat.

Veszprém: Podoba – Szmetán P. 2, GÁL 3, Szrnka 2, Ludmán, STRANIGG 5, Éles B. 4 (1). Csere: BALOGH (kapus), Hári 2, Pulay 1, Vetési 1, Bugyáki, Preszter, Molnár B. Edző: Konkoly Csaba.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 2/1.

A múlt heti diadalok jót tettek a mieink lelkének, mert előzetesen úgy gondolkodtak, hogy most is lehet keresnivalójuk a szlovákok ellen, akiket az előző EL fordulóbeli vereség miatt fűtött a bizonyítási vágy. A hazaiak eleinte jobban megszervezték a védelmüket (4-1), mint a lövéshez is alig jutott vendégek, aztán Szrnkáék is elkezdtek ügyelni a hátsó alakzatuk feszességére, így a 12. percben 4-4 állt az eredményjelző táblán. A veszprémiek kínai góllal jutottak vezetéshez, majd mindkét oldal inkább a kapufák szétforgácsolásában „jeleskedett”, a nem túl magas színvonalú derbin nem záporoztak a találatok (6-5). A Fejér-B.Á.L. hatperces gólcsendjét Szmetán törte meg, a szélső kisvártatva megint kínai figurából talált be, de az ellenfél is javított a helyzetkihasználásán (10-7). Konkoly-edző csapata a nagyszünetig annak köszönhetően nem szakadt le, hogy bejött a számítása a hét a hat elleni játékkal (11-11).

Érezhető volt, hogy több van a mérkőzésben: a belső posztokon sűrűn forgatott bakonyiak jobb koncentrációval – Stranigg vezérletével – a fordulás után előnybe is kerültek (12-13). Később is izgalmasan alakult a találkozó, s noha Rábekkel továbbra sem lehetett bírni, a felek rendre megtörték egymás ritmusát (16-17). A következő percekben elég volt néhány eladott labda és rossz lövés, hogy az eperjesiek egy négy–egyes szériával hullámvölgybe lökjék Ludmánékat (20-18). A folytatásban a fáradtság jeleit mutató sportolóink fertályóra alatt két gólt lőttek, főként Balogh kapusnak köszönhették, hogy egyáltalán meccsben maradhattak (22-18). A végén már hiába iparkodtak, a vetélytárs is megszerezte első pontjait a második számú nemzetközi sorozatban.

Konkoly Csaba: Nyerni szerettünk volna, megmutatni, hogy az eperjesinél jobb csapatunk van – ez kicsivel több szerencsével össze is jöhetett volna. A második félidőre jobb lett a kapussal való védőkapcsolatunk, ám a másik oldalon sokat hibáztunk, s ez megpecsételte a sorsunkat.