Fejér-B.Á.L. Veszprém–Csurgói KK 27-32 (16-17)

Veszprém, 500 néző. Vezette: Rontó, Szanyi.

Veszprém: Balogh – Szmetán P. 3, Ludmán, STRANIGG 4, Szrnka 2, Éles B. 7, Molnár B. 1. Csere: Miklós (kapus), PULAY 5 (2), Bugyáki, VETÉSI 4, Seregi, Preszter, Fercsik 1., Szatmári B. Edző: Konkoly Csaba.

Csurgó: HOLLÓ – Gebhardt 3, KRECIC 7, KRSMANCIC 5, Rotim 2, Gábor 2, SPRUK 5. Csere: MARKEZ 4 (1), Bazsó 1, Herceg 1, Skol, Borsos, Szeitl 1, Tóth Á., Vasvári 1. Edző: Baranyai Norbert.

Kiállítások: 6, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 4/2, ill. 3/1.

A hazaiak próbáltak mindent egy lapra feltenni a csata előtt, kihívás elé állítani az esélyesebb riválist, de közben az is felmerült, hogy sűrű menetrendjük miatt mennyire lehetnek fáradtak. A felek között elmaradt a kezdeti tapogatózás, rögtön egymásnak estek (3-3), csak úgy záporoztak a gólok (5-5). Az előny rendre a felpörgött bakonyiaknál volt, Stranigg a 10. percben a negyedik találatánál járt, de akkortájt Pulay is sokat tett hozzá a mérkőzés alakulásához (9-7). Mivel a védelmek egyik oldalon sem jeleskedtek, a meglepett ellenfél légiósai révén mindig felzárkózott (12-11). Némi fordulópontot az jelentett, mikor Balogh kapus találkozott néhány labdával (16-13). A játékrész hátralévő szakaszában csapattársai nyolcperces gólcsendet tartottak, a csurgóiak pedig a 28. percben – a bajnokin először – vezetéshez jutottak (16-17).

Az első félidő végén Borsos, míg a második elején Ludmán kapott piros lapot, így a gárdák e tekintetben is döntetlenre álltak (17-17). A párharc ezután Krecicék akarata szerint alakult, a rossz passzok és lövések láttán Konkoly edző időt is kért (17-20). A mondandója nem talált célba: tanítványaiból eltűnt az addigi lendület, újabb 14 percig nem vették be a remeklő Holló kapus portáját; az ötödik helyezett pedig köszönte a lehetőséget és összességében ment egy egy–tizenegyes sorozatot (17-24). A megrogyott veszprémiek képtelenek voltak jól megoldani játékhelyzeteiket, valójában semmi sem jött be nekik (18-28). Ekkorra eldőltek a lényegi kérdések, a helyi kedvencek nem tudtak diadallal búcsúzni híveiktől (22-31), csupán a súlyos vereséget kerülték el (26-32).

Konkoly Csaba: – Extra pontokra fájt a fogunk, ennek megfelelően az első félidőben pariban voltunk vetélytársunkkal, aztán elfogytunk. A kapusuk rendre túljárt az eszünkön, de sok technikai hibát is vétettünk. Pozitívum, hogy tízgólos különbségnél sem adtuk fel az összecsapást.

Baranyai Norbert: – Hajtós, pörgős 60 percre számítottunk, mégis belealudtunk a meccs elejébe, sok lerohanásgólt kaptunk. Örülök, hogy a második félidőre rendeztük a sorainkat, jól védekeztünk, ami megalapozta a két csapat közötti differenciát.