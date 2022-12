HSA NEKA–Fejér-B.Á.L. Veszprém 31-30 (16-17)

Balatonboglár, 200 néző. Vezette: Hargitai, Markó.

NEKA: Deményi – Krakovszki Zs. 3, Temesvári 3, Dobi 1, Papp 1, Kovács 1, KRAKOVSZKI B. 4. Csere: Palasics (kapus), DELY 5, SZTRAKA 6, Ács 2, Sisa 1, Karai 1, Szilágyi 3 (1), Fekete. Edző: Sótonyi László.

Veszprém: Podoba – Tóth P. 2, Pulay 3, ÉLES B. 6 (3), GÁL 5, STRANIGG 7, Hári 1. Csere: Miklós és Balogh T. (kapusok), Szrnka 1, Molnár B. 3, Ludmán, Vetési, Szmetán P. 2, Szatmári. Edző: Konkoly Csaba.

Kiállítások: 0, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 2/1, ill. 3/3.

Az erőltetett menetben lévő vendégekre a bennmaradás szempontjából fontos csata várt, a helyzetüket pedig az is nehezítette, hogy az előző évadban oda-vissza nyert akadémisták most is vágytak a sikerre. A felek egy ideig fej-fej mellett haladtak, aztán Pulayék 3-2 után ráléptek a gázpedálra és állva hagyták az ellenfelet (4-8). A túloldalon az ex-veszprémi Sótonyi-edző nyomban időt kért, de ez nem zavarta meg a veszprémieket, akik továbbra is biztos kézzel értékesítették a helyzeteiket (6-13). A hazai tréner újra magához hívta az övéit, mivel valahogy reagálniuk kellett a mieink első negyedórabeli, álomszerű produkciójára. A tópartiaknak eztán összeállt a védekezése (11-14), az addig tündöklő Fejér-B.Á.L. Veszprém leblokkolt, így a következő tíz percben csak két gólra voltak jók (13-15). A nagyszünetre elfogyott az előnyük és ily’ módon minden indulhatott elölről.

A veszprémiek a fordulás után sem értették meg igazán egymást, a vetélytárs 18-18-nál kiegyenlített, ami azt is mutatta, hogy Konkoly edző tanítványai húsz perc alatt négy találatot szereztek. A vendégek sajnos a pontatlanságaikkal mindent megtettek azért, hogy az eleinte egyoldalú párharcból egy ki-ki mérkőzés legyen (20-21). A második félidő első negyedórájában mindkét oldalon négy-négy gól született, vagyis az összpontosítással itt is, ott is akadtak problémák. A lefújásig hátralévő idő izgalmasan alakult, a rivális egy góllal rendre vezetett, Gálék viszont ott voltak a nyomukban, ám az erejükből csupán egalizálásokra futotta (25-25). A hajrában is próbáltak mindent megtenni, de képtelenek voltak érvényesíteni az akaratukat: a NEKA már nem engedte a sajtot kiénekelni a szájából (29-28).

Sótonyi László: Bénultan kezdtünk, a hét a hat elleni játékban nem azt csináltuk, amit tudunk, de mentális erőnket mutatja, hogy komoly hátrányból is talpra álltunk. Nem játszottunk jól, ám a lényeg, hogy nyertünk.

Konkoly Csaba: Az elején meggyőzőek voltunk, majd olyan hibákat vétettünk, amik révén a NEKA felzárkózott. Az előnyünket később sem tudtuk megtartani, ezzel együtt a döntetlenre talán rászolgáltunk volna.