A megjelent egykori és jelenlegi lovasokat Tóth Gergely, a Pápai Lovas Club elnöke köszöntötte, aki úgy fogalmazott: célként tűzték ki, hogy a fiatalabb generációnak átadják a lovak szeretetét, a lovaglás felemelő élményét és a versenyzés mámorát.

– Szeretnénk átadni azt a szellemiséget, értéket, melyet a tagok az elmúlt 55 évben képviseltek. Ennek a napnak az a célja, hogy múltunk történéseit feltárjuk a fiatalok előtt, és akik már nem részesei a mindennapjainknak, megismerhessék a felnövekvő generációt.

Az egykori lovasok mellett a fiatal generáció tagjai is részt vettek az ünnepségen

Forrás: a szervezők

A folytatásban Varga Sándor, az alapító elnök fia, korábbi elnök a mostani sportlétesítmény egykori helyének történetéről mesélt. – A lovas­iskola létrehozásának ügyét 1950-ben Fábián Lajos, Világhy László, Szutter László, Makrai László és Hajnóczky Béla karolta fel. A hatvanas évek közepén sikerült a város és a járás vezetőit, valamint a technikum igazgatóságát meggyőzni a lovasiskola felállításának szakmai szükségességéről, melynek elindításában édesapám, Varga Sándor, működési feltételeinek megteremtésében Takács János és Tóth Gyula működött közre. 1967. február 23-án a közgyűlés 40 alapító tag részvételével kimondta a Pápai Mezőgazdasági Technikum lovas szakosztályának megalakulását, mely 1976-tól önálló klubként működik. Ezúton is szeretnénk megköszönni az összes pápai és Pápa környéki lovasnak, hogy segítségükkel – és az alapítók céljainak megfelelően – nemcsak területi és megyei, hanem országos és nemzetközi bajnokokat, sőt olimpiai résztvevőket is nevelhetett a klub.

Az ünnepség az emléktábla leleplezése után a lovasiskolában a lovasok találkozójával ért véget, ahol fotókkal elevenítették fel a múlt jeles lovasait, lovait, bajnoki címeit. Az eseményen Kovács Zoltán országgyűlési képviselő is részt vett.