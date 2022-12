Fejér-B.Á.L. Veszprém–Budai Farkasok-Rév Group 36-31 (18-16)

Veszprém, 500 néző. Vezette: Nagy, Túróczy.

Veszprém: Balogh – Szmetán P. 3, Ludmán 2, ÉLES B. 9 (2), Szrnka 1, STRANIGG 14, Molnár B. 1. Csere: MIKLÓS (kapus), GÁL 2, Pulay 2, Bugyáki, Hári 2. Edző: Konkoly Csaba.

Budai Farkasok: Merkovszki – Valler, Vuleta 3, KVASTEK 3, Rédai, NAGY SZ. 4, ENOMOTO 9. Csere: Nánási (kapus), Kecskeméti 3, Németh A. 1 (1), Auer 1, NOURELDEN 4, Holdosi 3, Szövérdffy. Edző: Koi Endre.

Kiállítások: 10, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 5/2, ill. 2/1.

A csata elején olybá tűnt, hogy a hazaiak önbizalmának jót tettek a minap megszerzett első Európa-liga-csoportkörös pontok, ráadásul a kezdeti fázisban Balogh kapus is ott folytatta, ahol a Tatran Presov ellen abbahagyta (6-2). Noha érezhető volt, hogy a bakonyi jobb képességű csapat, az ellent nem szabadott fél vállról venni, az együttesük ennek megfelelően ki is használta Ludmánék hibáit és felzárkózott (7-6). A házigazdának főként hátul akadtak gondjai, a derbi ezen részében gólra gól volt a válasz, vagyis egyik oldalon sem ügyeltek igazán a védekezésre (11-10). Stranigg és Éles Benedek ugyan bombaformában játszott, ám sajnos a rivális is felvette a tempót, s sehogy sem sikerült őket leszakítani (16-14).

Konkoly edző gárdája a fordulás után sem volt képes teljességgel érvényesíteni az akaratát, és bár Straniggnál továbbra is jó helyen volt a labda, mindent egybevetve mind hangosabban akadozott a gépezet (19-19). A fővárosiak szívósan tapadtak az alsóházi vetélytársukra, akiknél az jelentett fordulópontot, mikor 24-23-nál Miklós állt a „ketrec” elé. A hálóőr nyomban bemutatott néhány bravúrt, az övéi pedig – hosszú gólcsendet követően – „elhúztak” (28-24). A folytatásban a veszprémiek nem tündököltek, de megfelelő hozzáállást mutatva tartották a három-négy gólos előnyüket (32-28). A hazaiak a hajrában némiképp igazolták a tudásbeli fölényüket, így ha nem is könnyedén, de szeptember közepe után megint sikerült bajnoki meccset nyerniük (34-30).