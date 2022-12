A mieink szerencsére a minap nem szenvedtek megalázó vereséget a francia Montpellier HB-tól, az első félidőben „beszedett” huszonöt gól ugyanis előrevetítette egy kiadós zakó lehetőségét is. A nyolc góllal elveszített Európa Liga-csoportmérkőzésnek összességében akadtak olyan szakaszai, mikor Stranigg Jánosék jól játszottak.

A sűrű program, a hazai és a nemzetközi párharcok váltakozása sajnos (?!) garantálja, hogy a csapatnak ne legyen megállása, a sorozatterhelés miatt pedig mutatkoznak rajtuk a fizikai és a szellemi fáradtság jelei. Konkoly Csaba szakvezető hiába keveri jól a lapokat – és ad mindenkinek bizonyítási lehetőséget –, több időre lenne szükségük a kellő felfrissüléshez.

Ám az erőltetett menetben nincs idő regenerálódni, a továbbra is több sérült kézilabdázót nélkülöző, az NB I-ben eddig egy győzelmet számláló és 13. helyen álló veszprémiek a tóparti városban a hétpontos akadémistákhoz látogatnak. A jelenleg a 11. helyen horgonyzó ellenfél a zajló évadban nyert Komlón, majd odahaza két vállra fektette a Budakalászt és a Ceglédet, míg a Balatonfüreddel döntetlenben maradt. A hétvégi csata alighanem az első perctől az utolsóig nyílt lesz.

A veszprémiek a bajnokság ezen fázisában – ide értendő a sereghajtó Budai Farkasok-Rév Group elleni jövő hétvégi viaskodás is – eljutottak oda, hogy a fellépéseik során már nem elég a tisztes helytállás, az egyenrangú szereposztás, a derekas küzdőszellem, a szép felvillanások és hogy sokakban jó benyomást keltettek. Ezeken az összecsapásokon igenis küzdeniük kell a sikerért, a jövő évi élvonalbeli tagságért. Ha stabilizálják a védekezésüket, a fal mögött lesz kapusteljesítmény, jól összpontosítanak és kiküszöbölik a hibáikat, megalapozhatják az akaratuk érvényesülését.