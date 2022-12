1. FCV-Nyírbátor SC

9-1 (4-1)

Veszprém. V.: Vass, Kondákor, Kubicsek. 1. Futsal Club Veszprém: Spandler – Fridrich, Everton, Gavrilovics, Gerencsér. Csere: Soós, Koncsol, Molnár R., Dorogi, Bognár P., Ábrahám, Bencsik Á., Fellembek, Bartha. Edző: Fehér Zsolt. Nyírbátor SC: Tóth K. - Faragó, Szentes Bíró, Siska, Csoma. Csere: Opre, Kása, Szucsányi, Szabó S., Kerekes, Mizsei, Lakatos, Hadházi, Orosz. Edző: Baksa Csaba.

A pénteki szombathelyi vereséget (Haladás-1. FCV 5-0) követően hazai környezetben lépett pályára a Veszprém.

Már az első percben előnybe kerültek a hazaiak, Everton a jobb oldalról tálalt Gerencsér elé, aki remekül reagálva közelről vágta a hálóba a labdát, 1-0.

A harmadik percben jött a válasz, Lakatos használt ki egy védelmi megingást, 1-1.

Nem sokáig örülhettek a vendégek, a negyedik percben Gavrilovics lőtt az üres kapuba, miután Everton lövése Tóthról hozzá pattant, 2-1.

Az ötödik percben Everton teremtett magának lövőhelyzetet és ha már teremtett, ki is a használta azt, a labda átjutott a védőkön és Tóth lábai között került a kapuba, 3-1.

A félidő vége is tartogatott még bakonyi gólt, a 17. percben Gavrilovic bombázott remek mozdulattal, kapásból a hálóba. Everton adta a gólpasszt szögletből, 4-1.

Fordulás után, a 23. percben ismét egy szöglet okozta a nyírbátoriak vesztét, ezúttal Molnár Raul közelről volt eredményes, 5-1.

A 25. percben Gavrilovics futott el a bal oldalon és elegáns mozdulattal emelte át a kapust, 6-1, kezdett nagyon egyoldalú lenni a mérkőzés.

A 28. percben megint egy szöglet után talált be az 1. FCV, Molnár Raul most távolról vette be a nem az élete napját kifogó Tóth kapuját, 7-1.

A következő találatra egészen a 37. percig kellett várni, ekkor Gerencsér tálalt az érkező Ábrahám elé, 8-1.

A 38. percben Bartha lőtt a hosszú oldalon jól érkezve, éles szögből a kapuba, 9-1. Bartha Balázsnak ez lett volna az első gólja veszprémi színekben az NB I-ben, de a találatot – mivel a labda megpattant a menteni igyekvő Kerekesen – öngólnak könyvelték el.

A 10. találatot nem sikerült bevinni, de így is több, mint meggyőző különbséggel verte meg riválisát a Veszprém.