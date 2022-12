Újpest–1. FCV 3-6 (1-4)

Budapest, UTE Labdarúgó Akadémia, 100 néző. V.: Tamási, Deme, Fábián. Újpest FC-220Volt: Vámosi - Szeghy, Lipl, Harnisch, Suscsák. Csere: Tyukász, Zsolnai, Fasang, Klacsák, Dunai, Horváth B., Östör. Edző: Németh Péter

1. Futsal Club Veszprém: Spandler - Fridrich, Everton, Gavrilovics, Gerencsér. Csere: Soós, Dorogi, Schalbert, Boromisza, Ábrahám, Bencsik Á., Fellembek, Kiss M. Edző: Fehér Zsolt.

A Nyírbátor ellen aratott fölényes hazai siker után utazott az Újpest otthonába az éllovas Veszprém, amely sérültjei hiányában is esélyesként lépett pályára a tabella hetedik helyén tanyázó rivális csarnokában.

Nagy lendülettel kezdett a házigazda, Spandlernek bravúrral kellett védenie a meccs elején. A kezdeti hazai rohamok aztán alábbhagytak, és a 6. percben a Veszprém szerezte meg a vezetést, Everton használta ki a fővárosiak hibáját, a brazil szépen pörgetett a kapuba, 0-1.

A folytatásban aztán Spandler újra nagyot védett, hatalmas helyzetben nem tudott betalálni az Újpest. A bakonyiak kapusa ráadásul nem sokkal később maga talált a hálóba, vezette előre a labdát, és miután nem támadta senki, szépen lőtte ki távolról a hosszút, 0-2.

A 14. percben Gerencsér növelte tovább az előnyt, 0-3, majd Everton volt ismét eredményes, 19. perc: 0-4. Semmi sem sikerült az Újpestnek, egészen idáig, a negyedik vendégtalálat után Suscsák szépített büntetőből, 19. perc: 1-4.

A második játékrész elején visszajött a meccsbe a házigazda: Suscsák, majd Szeghy is bevette Spandler kapuját, 24. perc: 3-4.

Kemény küzdelem ment a pályán, és ebben a harcban az 1. FCV tízméteres büntetőhöz jutott, amelyet Everton magabiztosan értékesített, 32. perc: 3-5. A 39. percben újabb hazai szabálytalanságot követően újabb tízméteres következett, és Everton megint csak nem hibázott, 3-6.

Nem úgy Lipl, aki szintén büntetőt lőhetett (ugyanis a vendégeknek is összegyűlt a hat szabálytalanság), de a kapufát találta el.

A veszprémiek legközelebb, szombaton Debrecenben lépnek pályára.