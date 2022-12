Hogyan fogadta a felkérést? – kérdeztük elsőként Jeney Gyulától.

– Nagy örömmel vállaltam el a munkát, hiszen nekem ez egy nagy lehetőség, hogy az NB II-ben vezetőedzőként szerepelhetek. Korábban játékosként mindig is volt egy elképzelésem, hogy milyen egy igazán jó edző, de nekem az nem adatott meg, így én próbálok olyan lenni, mind pedagógiai, mind pszichés szinten. Én beállok a játékosaim mellé edzeni, ott vagyok velük, igyekszem a jó hangulatot is fenntartani, mert egy csapat életében az nagyon fontos. Szerencsére a stáb és a játékosok beálltak mögém és teljesen profi munkát végeznek.

A megbízott szakvezetőnek nehéz időszakban kellett bizonyítania, a legelső héten három bajnoki meccset is játszott az együttes, de jól vették az akadályt. – Leszögeztem a srácoknak az elején, hogy nincs lazsálás. Kőkemény futómunka, taktikai fegyelem az, amit elvárok. Nálam a pályán csakis sprintben lehet közlekedni, a maximumot nyújtva. A fiúk elfogadták a kéréseimet, és eleget is tettek ezeknek. Az eredmények pedig jöttek. Hozzá kell tenni, hogy a csapatnak nagyon jó a kerete, amit Kis Károlynak köszönhetünk, hiszen ő hozta ide ezeket a játékosokat. Nélküle nem tartanánk itt, és személy szerint én is sokat köszönhetek neki. Szeretném, ha a csapatnak lenne egy sajátos, egyedi stílusa, próbálunk nagy iramban játszani és beépíteni a modern futball elemeit a játékunkba.

A megbízott edzőt a további kilátásokról is faggattuk.

– Remélem, hogy ezen az úton haladunk tovább. Még nagyon sok mindenben kell fejlődnünk, sok mindent be kell gyakorolnunk, de úgy érzem, hogy nagyon jó ütemben halad a közös munka. Nehéz folyamatosan jól szerepelni az NB II-ben, mivel sok hasonló erősségű csapat van, szinte a napi forma dönt a mérkőzés kimeneteléről. Ami a játékosállományt illeti, nem tervezünk nagy átalakításokat a téli szünetben. Teljes mértékben meg vagyok elégedve a játékosaimmal.

Az FC Ajka január 29-én lép legközelebb pályára az NB II-ben, a Mosonmagyaróvár lesz az ellenfele.