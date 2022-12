Az esemény célja 2023 méter teljesítése, biciklin, gyalogosan, lóháton, futva vagy babakocsival. Az idén négy - gyermek, serdülő, felnőtt és szenior női és férfi - kategóriában versenyt is hirdetnek ezen az útvonalon. A szervező Sólyi Sportegyesület kéri a résztvevőket, ne feledjék otthon a különböző rénszarvasos vagy télapós sipkákat és jelmezeket sem. A legjobb gyerek és felnőtt jelmezeket külön díjazzák. A vidám hangulathoz a vicces futójelmezeken kívül a forró tea és a forralt bor is hozzájárul. A célba érkezők, az eredménytől függetlenül, tombolajegyet kapnak, értékes ajándékokat sorsolnak ki közöttük. Idén a Mogyoróshegy Vadásztársaság jóvoltából egy tál szarvaspörkölttel is megvendégelik azokat, akik teljesítik a távot.

Előzetes nevezés nem szükséges, a részvétel ingyenes, a szervezők minden érdeklődőt várnak a településről és távolabbról is.