Tatabánya-BKSE 28-27 (14-11)

Tatabánya, 2357 néző. V.: Sándor, Szabó. MOL Tatabánya: Székely, Nagy B. (kapusok), Maras 2, UBORNYÁK 2, PERIC 4 (2), Obradovic 1, TOPIC 5, Hornyák B., Pergel 3, Győri M. 1 (1), Bodor, Rodríguez 3, ANCSIN 7, Vilovski, Edwards, Ugalde. Edző: Tombor Csaba.

Balatonfüredi KSE: Andó, Tóth M. (kapusok), Kemény, Szretenovics 2, VARGA M. 3, BÓKA 4, Szmetán M. 1, GOSTOVICS 12 (6), Dénes, Hornyák P. 1, Szűcs B. 1, Brandt 2, Ág. Edző: György László.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 6/6.

Egy sor korábbi füredi játékossal állt fel a Tatabánya az NB I-es rangadón: Uros Vilovski, Győri Mátyás, Székely Márton, Rodríguez Pedro és Topic Petar mind szerepelt korábban a Balaton-partiaknál. Utóbbi kettő – akik egyaránt magyar válogatottak - épp ezen a nyáron tette át a székhelyét Füredről Tatabányára, egyszerre gyengítve előbbit és erősítve utóbbit.

A BKSE-t az is gyengítette, hogy sérülés miatt több kulcsemberére (például nem lehetett ott a pályán Bősz, Szöllősi, Malinovic és Vajda sem) sem számíthatott, és ebben a helyzetben abszolút a hazaiak számítottak az összecsapás esélyeseinek.

Nem kezdett elsöprő lendülettel a házigazda, de azért irányította a meccset, 5. perc: 3-1. Innen egy szép sorozattal fordítottak a fürediek, 3-4, ám a folytatásban ismét a Tatabánya vette át a kezdeményezést. Négyre nőtt a különbség (8-4), majd Gostovics lövései és Andó védései után felzárkózott a Füred, Bóka lerohanásával 11-10-re alakult az állás. Az egyenlítésért is támadhatott a vendégcsapat, ám Székely hárította Szmetán próbálkozását, és a hazaiak megint növelték a különbséget, 14-10. A játékrészt Varga szép találata zárta, hárommal vezetett a Tombor-csapat az első 30 perc után.

A szünet után Varga bemutatott még egy szép lövést, utána viszont Székely percei következtek. A másik oldalon Andó is jól védett, 15-14-nél került újra egyenlítés közelbe a BKSE, de nem sikerült egálra hozni az állást. A tatabányaiak átlőtték a füredi falat, a védekezés nem volt elég pontos a vendégeknél. Ráadásul támadásban is tanácstalanná váltak Vargáék, a 38. percben, 19-15-nél György László időt kért.

Jött is két gól a Balaton-partiaktól, viszont Ubornyák és Peric remekül mozgatta a hazaiak támadójátékát, biztosan tartotta a 3-4 találatnyi különbséget a Tatabánya.

A 44. percben Gostovic bevágta önmaga kilencedik, csapata 20. gólját, 22-20, megint felcsillant a remény. Sajnos nem sokáig, mert Dénes kétperces kiállítását kihasználták a hazaiak. Megint négyre nőtt a különbség, 26-22, ezután viszont kétszer a BKSE talált be, 26-24. Ennél közelebb nem tudott jönni a vendégcsapat, csak a legvégén, az utolsó másodpercben Bóka volt eredményes, amikor már eldőlt a meccs.

Szép eredmény a fürediektől, hogy idegenben, ilyen állapotban is komoly nyomás alatt tudták tartani a rendkívül erős Tatabányát, és szinte végig nyitottá tették a találkozót. Pontot azonban ezért nem osztanak, mindenesetre a folytatásban még nagyobb önbizalommal léphet pályára a Balaton-parti alakulat.