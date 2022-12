Alpla HC Hard-BKSE 30-30 (14-15)

Hard, 1000 néző. V.: Baumgart, Wild (németek). Alpla HC Hard: Doknic, Edionwe (kapusok), Raschle 8, Predragovic 6, Schnabl 7, Horvat 4, Stojanovic 1, Majer, Schmid 1, Stevanovic 2, Wüstner 1, Mischi, Schwarzler, Schweighoffer, Runarsson, Sgonc. Edző: Hannes Jón Jónsson.

Balatonfüredi KSE: Andó, Tóth M. (kapusok), Szretenovics 7, Gostovics 9 (6), Brandt 4, Szmetán M. 3, Szűcs B. 1, Kemény, Varga 2, Németh B., Dénes, Ág 4, Határ. Edző: György László.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 1/0, ill. 7/6.

Tartalékosan, mindössze 13 játékossal utazott a Balatonfüredi KSE a nyugat-ausztriai Hardba, ahol a C csoport két nullapontos csapata csapott össze egymással.

Jól kezdett a Füred, amely rendre vezetett a meccs elején, a hazaiak először a 11. percben kerültek előnybe Raschle révén, 7-6.

Ezután megint a Balaton-partiak percei következtek, de két gólnál jobban nem tudott elhúzni ellenfelétől György László legénysége, 8-10.

Izgalmasan, szorosan alakult az első félidő vége is, elsősorban Gostovics és Szretenovics volt aktív, minimális vendégelőnnyel vonultak pihenőre a csapatok.

A szünet után is folytatódott a kiegyenlített küzdelem, 38. perc: 20-20.

Mindkét együttes játszott előnyben, a füredieket ekkor Andó védései nagyban segítették.

A 43. percben elmozdulni látszott a holtpontról a csata, kettőre nőtt a magyar csapat előnye, 22-24, majd újabb két Andó-bravúrt követően Varga talált be, 22-25.

Időkérést követően zárkóztak az osztrákok, s hiába jött a füredi tanácskozás is, sikerült egalizálnia a házigazdának, 50. perc: 26-26.

Sorban jöttek a hibák támadásban, eladott labdák után Andó két óriási védése mentette meg a BKSE-t, amely újra vezetett, 26-27.

Rendre a vendégeknél volt az előny, a Hard viszont mindig egyenlített. Két perccel a vége előtt heteshez jutott a házigazda, Brandt pedig kétperces kiállítást kapott, Andó kiütötte Schnabl büntetőjét.

Varga bombája után 29-30-ra alakult az állás, az osztrákok gólra váltották utolsó támadásukat, a másik oldalon pedig időn túli szabaddobással fejeződött be a találkozó. Szretenovicsnak kis híján sikerült betalálni, a kapu torkából szédült ki a labda, 30-30 maradt az eredmény.

Mindét együttes első pontját szerezte meg az Európa Liga idei csoportkörében.