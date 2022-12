November végén egy tesztversennyel kezdődött a sorozat, ahol a Báthory iskola 56 diákja az elsők között próbálhatta ki az újonnan átadott 800 méteres futókört. A gyerekek - edzettségtől függően - kettő-négy kört teljesítettek az alapos bemelegítést követően. Ezután Pásztor Bence és Czeller Gábor kalapácsvetők közreműködésével játékos sorversenyt tartottak, a résztvevő gyerekek pedig kipróbálhatták a különböző sporteszközöket is.

A Séd-völgyi futókör hivatalos átadóján Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős államtitkár is részt vett. Nem is akárhogy. A politikus ugyanis jó példával igyekezett élen járni, ezért futóruhát, futócipőt húzott és a résztvevő diákokkal együtt több kört is teljesített a fantasztikus környezetben kialakított futópályán. De térjünk vissza az esemény hivatalos részéhez, amikor Révész Máriusz arról beszélt, elkeserítő, hogy az emberek nagy többsége, 59 százaléka egyáltalán nem mozog. A kormány futópálya építési programjának egyik legfőbb célja pedig az, hogy ezen a negatív tendencián változtasson.

Ezt követően Veszprém két atlétikai klubjának világbajnoki részvételre is esélyes atlétái - Szögi István, Kiss Gergő, Kövér Fanni és Pásztor Bence - jelképesen egy stafétát adtak át Porga Gyula polgármesternek.

A harmadik eseményen a Simonyi és a Báthory iskola mintegy 150 diákja vett részt. A szervezők gondosan ügyeltek rá, hogy a diákokat folyamatosan mozgásban tartsák, ezért tíz állomásos pályát alakítottak ki a futókör bevonásával, ahol a kicsik és nagyok számos sporteszközt kipróbálhattak.

A Veszprémi Advent eseményeként bonyolították le a negyedik futórendezvényt a Séd-völgyében. Az Adventi Futás elnevezésű programra minden korosztályt vártak, kicsiket és nagyokat egyaránt, hiszen egy mindenki számára abszolút teljesíthető távot - 2.5 kilométert - jelöltek ki a szervezők. „Fuss együtt a családoddal, a barátaiddal! Öltözz jelmezbe, és tedd különlegessé a veszprémi adventi futásodat!” - hangzott a felhívás.

Brassay Réka, atléta, triatlinosta, edző irányításával zajlott a minden testrészt átmozgató bemelegítés. Ezt követően indították útjára a közösségi futás mezőnyét. A futók, a kocogók a futópálya érintésével az adventi vásárban értek célba. Itt külön díjazták az abszolút első célba érkezőket, és a legötletesebb jelmezt húzó futó is elismerést vihetett haza. Az adventi kezdeményezés jó ötletnek bizonyult, és bebizonyosodott, a téli hónapokban is sokan szívesen futnak a városban.