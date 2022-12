Reginának rövid időn belül ez volt a második kontinensviadala: előbb a juniorok között mérette meg magát szeptember elején Lengyelországban, majd nem sokkal később saját korcsoportjában, az ifjúságiak mezőnyében állt céltábla elé a hazai rendezésű Európa-bajnokságon, és tagja volt annak a csapatnak, amely a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel. Mint azt megtudtuk, a junior viadalon ötven méterről, itt viszont tíz méterről kellett célozniuk a sportlövőknek, vegyes párosok vívták mérkőzéseiket a nemzetek között. Pozitívan, jó érzésekkel tekint vissza az Európa-bajnokságra, hiszen nem mindennap adatik meg a lehetőség, hogy részt vegyen valaki egy ilyen rangos eseményen.

Eb-aranyérmesként utazhatott a válogatottal az egyiptomi világbajnokságra, amelyet az eléje táruló látvány miatt egyfajta mesefilmbe illő jelenetként élt meg. A junior csapatot erősítő két ifjúsági versenyző egyike volt Vintze Regina, és szépen helytállt a nála idősebbek között. Hangsúlyozza, hogy ezek a versenyek önbizalmat, motivációt adnak a későbbiekben, hogy olyan helyeket meg lehet hódítani a sport által, amelyek eddig csak az álmainkban éltek.

Az eredményes szereplés idehaza folyatódott, a Steyr Sport–PeLE Kupán a juniorok között első, az ifjúságiak mezőnyében a második helyen végzett a zirci sportlövő. A nyitrai Olimpiai Reménységek Nemzetközi Versenye is jól sikerült a számára: mix versenyszámban az alapszakaszban és a döntőben is harmadik helyezést értek el a csapattársával. Regina emellett egyéniben és összevont női számban bekerült a fináléba, ahol negyedik, illetve hatodik helyen fejezte be a versengést.