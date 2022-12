Az évadban oly sok sebből vérző bakonyiaknak a múlt héten két fronton is termett babér, vagyis az önbizalmuk kezd helyreállni. Előbb a Veszprém Arénában szerezték meg az első EL-pontjaikat, miután remek második félidei teljesítményükkel felülmúlták az eperjesieket (30-28). A szextettben így fordult a kocka, Éles Benedekék feljöttek az 5. helyre, míg az ellenfél visszacsúszott a hatodik pozícióba. A győzelem jót tett a lelküknek, hiszen néhány nap múlva az NB I-ben is nyertek, közel három hónap után és zsinórban elszenvedett nyolc vereséget követően. A második bajnoki sikerüket a sereghajtó Budai Farkasok-Rév Group ellen érték el (36-31), s az élvonalbeli tagságuk meghosszabbítása szempontjából fontos sikerrel elmozdultak a tabella utolsó előtti helyéről.

Kedden a korábban BL-csoportkörökben is szerepelt, soknemzetiségű keretű szlovákokhoz utaznak, akiket alighanem fűt a visszavágás vágya. A második számú nemzetközi sorozatban már csak ők állnak pont nélkül, amin minden bizonnyal javítani akarnak, ám ezen tervüket a kézilabdázóink megakadályoznák. Ismét egy érdekes és izgalmas csatára van kilátás, lévén, a felek között nincs nagy tudásbeli különbség. A párharcot újfent apróságok dönthetik el, így fontos, hogy a mieink higgyenek magukban, feszesen védekezzenek, illetve tudatosan és türelmesen támadjanak. Ha igazolják, hogy jó csapatuk van, akkor a szlovák bajnokság jelenlegi második helyezettje ellen megint érvényesíthetik az akaratukat. Abba is kapaszkodhatnak, hogy egyre erősebb a csapategységük, a játékosok egymást biztatják, mindenkinek van egy jó szava a másikhoz.

A napokban jól ment a gárdának, ezért boldogok és elégedettek lehettek, de ez valójában még nem jelent semmit. Konkoly Csaba edző reméli, hogy a soron következő találkozójuk előtt egyetlen tanítványát sem kell motiválnia, s noha a komoly terhelésük mellett nehéz frissnek maradniuk, maradt még erejük egy idei bravúrra.