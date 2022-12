A Radnai Kristóf -Nagy Noémi juveniles párosuk területi 1. helyen végzett, amivel területi ranglistavezetők. Ugyanakkor a hatodik helyen állnak az országos listán, míg a magyar bajnokságban azt ötödik pozíciót szerezték meg. Mindezek mellett Európa-bajnoki és világbajnoki bronzérmük van formációban, egyéniben világkupa 10. helyük, és a világranglistán is tizedikek. A "rockosok" Baby Dolls csapata ladies contact style nagyformáció területi versenyén lett első, ami a területi ranglista legjobb pozícióját is elhozta számukra. Nincs miért szomorkodniuk, hiszen országos versenyen, a magyar bajnokságban és az országos ranglistán is másodikok lettek.

A Csinizsaruk elnevezésű Kid Rockos formáció sem panaszkodhat: ladies dance plus kisformáció területi 1. hely, területi ranglista 1. hely, országos 2. hely, magyar bajnoki ezüst és országos ranglista 3. hely. A Prodigy Project idei eredményei is büszkeségre adnak okot: ladies contact style kisformáció területi 1. hely, területi ranglista 1. hely, magyar bajnoki 4. hely, és országos ranglista 4. hely.

Girls nagyformáció területi 1. hely, országos 6. hely, magyar bajnoki 6. hely és világkupa 4. hely, ezt az eredménysort a Fancies érte el. A Sweeties is parádésan szerepelt 2022-ben: junior kisformáció területi 1. hely, területi ranglista 2. hely, országos 5. hely, MB 6. hely, és országos ranglista 5. hely. A No Way a következő eredménysorral büszkélkedhet: ladies nagyformáció területi 1. hely, területi ranglista 1. hely, országos 6. hely, magyar bajnoki 7. hely, és országos ranglista 7. hely.

A Kid Rock and Roll SE children párosa, a Hári Olivér-Hebó Vivien kettős területi 1. helyen végzett, mint ahogyan a Flame Princess juveniles nagyformáció is. Több csapat is harmadik lett idén a területi versenyen: a Heroes ladies dance kisformációja, a Sárkányrock children kisformációja és Dolly Rolls juveniles kisformációja. Negyedik lett a Szupercsajok children nagyformáció, ötödik a Wonder Girls juveniles kisformáció, hetedik a Dreamteam juveniles kisformáció. Az egyesület edzői: Bánhidi Dániel, Bondor Virág, Espár Lilla, Kalmár Dóra és Kővári Kitti.