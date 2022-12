BKSE–Alpla HC Hard 27-26 (13-15)

Veszprém Aréna, 470 néző. V.: Mandak, Rudinsky (szlovákok). Balatonfüredi KSE: Andó - Brandt 2, Németh B., Szűcs B., Dénes, SZRETENOVICS 6, BÓKA 5. Csere: TÓTH M. (kapus), GOSZTOVICS 6 (3), VARGA M. 4, Kemény 2, Szmetán M. 2 (1), Edző: György László. Alpla HC Hard: Doknic 1 - Predragovic 1, Stevanovic 2, SCHNABL 10, STOJANOVIC 2, Runarsson 1 (1), Raschle 3 (1). Csere: HORVAT 5, Schmid 1, Maier, Schweighoffer. Edző: Jón Jonsson. Kiállítások: 16, ill. 16 perc. Hetesek: 6/4, ill. 3/2.

A két csapat a múlt héten 30-30-as döntetlent játszott Ausztriában, az Alpla HC Hard otthonában. Mindkét együttesnek ez volt az első pontja az Európa Liga 2022/203-as szezonjában, a C jelű csoportban.

Jól kezdett a BKSE, amely hatékony védekezéssel és gyors támadásokkal elhúzott ellenfelétől, 4. perc: 3-1. Andó remek teljesítményt nyújtott a kapuban, ugyan maradtak ki helyzetek, de így is irányított a Füred, 6-3. Sajnos nem sokáig, mert hamarosan változott a meccs képe, kezdték megtalálni a hazai védekezés ellenszerét az osztrákok, akik háromszor találtak be egymás után, ezzel pedig kiegyenlítettek, 6-6. Sőt a vezetést is sikerült átvenniük, 6-7. Innen pedig az Alpla HC Hard irányított, 9-12-nél háromra nőtt a különbség. Üldözte ellenfelét a Balaton-parti alakulat, amely felzárkózott mínusz egyre (12-13, 13-14), viszont nagyon rosszul jött, hogy a néhány másodperces utolsó támadást gólra tudták váltani a vendégek az első félidő végén, 13-15.

Nem sikerült a felzárkózás a második játékrész elején, 35. perc: 14-17. A védekezés nem állt össze, már néggyel vezetett a Hard, 15-19. Két füredi gól következett, szigorodott a védekezés is, de hamarosan kettős emberhátrányba került a házigazda, Némethet és Dénest állították ki. Varga szép egyéni akciója után 18-19 állt az eredményjelzőn. Közel került az egyenlítéshez a BKSE, de nem könnyítette meg a helyzetet, hogy Dénes piros lapot kapott Schnabl leütéséért.