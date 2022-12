Két Európa Liga-csoportkörös csapat csap össze egymással vasárnap 18 órai kezdettel a Balaton Szabadidő Központban. Az alaposan megerősödött Ferencváros vendégeskedik a szintén erős, ám az utóbbi hetekben kissé megtépázott Balatonfüredi KSE otthonában. A Balaton-partiak nagyon sok problémával küzdöttek az ősszel, sérülések miatt „elfogyott” a csapatuk, miközben a hazai megmérettetések mellett nemzetközi porondon is helyt kellett állni. Az előző idény bajnoki bronzérmeseként a BKSE automatikusan csoportkörös lett az Európa Ligában, ahol a nagyon erős C csoportban – sérülésektől tizedelve, a hazai meccseket a Veszprém Arénában játszva – eddig három pontot gyűjtött. Legutóbb, kedden nyert a csapat, az osztrák Hard együttesét fektette két vállra. A siker az NB I-ben is elkelne, a Füred jelenleg a hetedik helyen áll a tabellán, öt győzelemmel, két döntetlennel és öt vereséggel.

A Ferencváros 12 meccs után három ponttal gyűjtött többet, mint a BKSE. A zöld-fehérek ezzel a negyedikek. Az Európa Ligában, a B csoportban a Fradi szintén három ponttal áll, sereghajtó a hatosban.