– Örülök, hogy karcmentesen célban vagyunk, enyhén azért izgultam, nehogy baj legyen így év végére, de azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon jó verseny volt. Kicsit szerencsénk volt az időjárással a pénteki teszthez és a tegnapi tréninghez képest is, sokkal jobbak voltak a pályák, úgyhogy abszolút élvezetes volt menni az autóval. Két defektet kaptunk, mindkettőt a nagy lőtéren: az első körben egy jobb elsőt, a másodikban egy jobb hátsót, sajnos jó pár másodperc bent maradt, de ettől függetlenül egy pici előnnyel tudtunk nyerni, ami nem feltétlenül volt cél, tényleg azért jöttünk, hogy egy jót autózzunk. Remélem tetszett a nézőknek, megpróbáltam – főképp, ahol sokan voltak, például Királyszentistvánon is – színezni, amennyire lehetett. Nyugodtan megyünk karácsonyozni, nincsenek extra költségek, amik elrontották volna az ünnepeket, úgyhogy rendbe rakjuk a gépet, és jövőre megpróbálunk legalább három versenyen rajthoz állni – mondta Bútor Róbert.

A második helyen a Klausz Kristóf–Papp Tamás (Skoda Fabia Rallye2 Evo) kettős ért célba. A pilóta így értékelte a viadat:

– A második hely értékes, főleg ilyen csatában – fogalmazott.

– Azt nézve, hogy milyen autóval értük el, mindenképpen nagy eredmény! Úgy gondolom, a Mikulás-ralin már tudja a csapat ezt az eredményt, hogy mekkora különbséget tudunk kiautózni a mezőny többi versenyzőjéhez képest, már csak Veszprémben kéne gyorsulni, és tök jó lesz. Jövőre a magyar bajnokság a célunk, meglátjuk, hogy tudjuk összerakni, nyilván itt is sok változó van, ahogy a világban is, minden téren, reménykedünk, hogy az idei terveket tudjuk teljesíteni.

László Martin és Berendi Dávid (Skoda Fabia Rally2 Evo) a harmadik helyet szerezte meg.

– Nagy élmény volt, először mentünk R5-ös autóval murván, így ezt a harmadik helyet nagyon jónak értékelem – mondta László Martin. – Akik előttünk végeztek, azokról már az elején nyilvánvaló volt, hogy nem tudjuk megverni őket, harmadikok lettünk. Az autónk karcmentes, boldogok vagyunk, hogy itt lehettünk.