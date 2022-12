Budafoki MTE–FC Ajka 1-2 (0-1)

Budapest, 200 néző. V.: Zierkelbach. Budafok: Gundel-Takács – Fótyik, Vaszicsku (Kovács D. a szünetben), Jagodics M. – Csonka A., Adorján, Oláh B. (Horváth O., a szünetben), Soltész I., Kalmár O. (Tischler, a szünetben) – Sós M. (Szűcs Zs., 72.), Beke P. (Györgyi A., 68.). Edző: Mátyus János. FC Ajka: Horváth D. – Kovács N., Kenderes, Görgényi, Csemer – Tajthy T. (Tar, 81.), Csizmadia Z. – Berzsenyi (Doncsecz, 62.), Tóth G. (Vogyicska Bálint, 62.), Sejben (Gaál B., 62.) – Zsolnai R. (Dragóner F., 78.). Megbízott edző: Jeney Gyula.

Remekül kezdte a mérkőzést az ajkai együttes. A második percben a hazaiak egy védelmi hibát követően kerültek nehéz helyzetbe, a bakonyiak középpályása, Tóth Gergely nem kegyelmezett, és a kapu jobb oldalába lőtte a labdát, 0-1.

Bő tíz perccel később egy szabadrúgás okozott némi riadalmat a hazai oldalon, azonban Gundel-Takács nagyot nyújtózkodva védte ki a léc alá tartó játékszert. A 19. percben a zöld-fehérek védője, Csemer merészkedett előre, majd a tizenhatoson belül lövésre is vállalkozott, de jócskán a kapu fölé bombázott. A 31. játékpercben Tóth iramodhatott meg a hazai kapu felé, de Vaszicsku jó ütemben hatástalanította az ajkai gólszerzőt. Az első játékrész utolsó perceiben Berzsenyi került komoly helyzetbe, de az asszisztens lest jelzett.

Fordulást követően a hazaiak frissen érkezett játékosa, Tischler lódult meg az ajkai kapu felé, de a partjelző ismét lest jelzett. A 64. minutumban Zsolnai került hatalmas helyzetbe, de öt méterről a kapu fölé vágta a labdát. A 70. percben Gaál kapott remek labdát, majd senkitől sem zavartatva a hálóőr lábai között gurult a kapuba a játékszer, 0-2.

A hazaiak gyorsan válaszoltak, Kovács Dávid tüzelt szabadrúgásból Horváth Dániel kapujába a 75. percben, 1-2. A hajrában hatalmas csata folyt a pályán. A 85. percben Csonka kapásból lőtt, azonban az életerős próbálkozást az ajkai hálóőr bravúrral védte. Az utolsó percekben több gól nem esett, így idegenbeli győzelemmel zárta az évet az FC Ajka csapata.