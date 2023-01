Megkapta már a Szabó Ernő-díjat, két éve miniszteri elismerésben részesült, míg az előző év végén, a megyei sportdíjátadó gálán – a fiatalok sportolása és egészséges életmódra nevelése érdekében kifejtett elhivatott munkásságáért – átvehette a Tüskés Endre-díjat. – Pedig sosem szerettem szerepelni, ha tehettem, kerültem a reflektorfényt, ahogy a beosztások sem igazán érdekeltek. Csak tettem a dolgomat, végeztem a feladataimat és éltem a hobbimnak, ami egy és ugyanaz: a sport. Ez valóban egy szerencsés találkozás az életemben. Nehéz meghatározni, hogy mi számít dicsőségnek, engem inkább az tölt el büszkeséggel, hogy több területen is helyt tudtam állni, legalábbis a visszajelzések erről árulkodnak – szabadkozik Matolcsi István, akinek a sport már kisfiúként is meghatározó szerepet játszott az életében. Mint értésemre adja: szerencsés gyerekkora volt, mert Siófokon született, nyaranta sokat úszott a Balatonban, míg az iskolája Zircen volt, így a téli Bakonyban gyakran síelt. Később mégis a labdarúgás és a vívás lett a két választott sportága, igaz, nagy diadalok a zöld gyepen és a páston sem köszöntek rá. A futball ezzel együtt örök szerelme maradt, a mérkőzések tető alá hozása mellett mindig örömmel kergette a játékszert. A nagypályás focit – egy sérülés miatt – viszonylag korán abbahagyta, ám a kispályás változatot még a hatodik iksz után is űzte.

– Nem igazán tervezgettem az életemet, de azért szerettem volna testnevelő lenni, csakhogy oda nem vettek fel, ezért maradt a sportszervezői és -menedzseri szak, amit a Testnevelési Főiskolán végeztem el. A mai napig sajnálom, hogy nem kerültem tanári pályára. A munkám során a diáksport területén sok testnevelővel dolgozhattam együtt. Rendkívüli emberek, akik elkötelezetten szeretik a hivatásukat – teszi szóvá, majd megjegyzi, hogy 1987-ben került a Veszprém Városi Tanács Ifjúsági és Sportosztályára, ahol a diáksporttal is foglalatoskodni kezdett. Később megyénk sportéletével is megismerkedett, és mint elárulja: az azóta eltelt időben remek emberekkel dolgozhatott együtt. Sokáig tagja volt a megyei diáksportszövetség elnökségének, és a labdarúgó szakág sportági felelőseként számos rendezvényt öntött formába. A diáksport szervezeti felépítése 2012-ben megváltozott, megyei egyesületek alakultak, aminek felénk a kezdetektől az elnöke volt. – Megyénk diáksportja mindig az ország élvonalába tartozott, szervezettség és eredményesség terén is. A diákjaink megszámlálhatatlan érmet nyertek az országos versenyeken – büszkélkedik, majd megállapítja, hogy az utóbbi időben csökkent a diáksport támogatottsága, mintha az állami és az önkormányzati források is apadtak volna. Ez sajnos az egészséges életmódra történő nevelésre is kihatással van. A felmérések ugyanis azt mutatják, hogy a magyarok a szabadidejükben keveset mozognak, csak minden ötödik felnőtt sportol rendszeresen, míg a tizenévesek közel felének a tornaóra jelenti a sportot. A statisztikák szerint ennél jóval több gyerek sportolna valamilyen formában, így a zászlajukra azt is felírták, hogy ezeket a fiatalokat megmozdítsák, olyan versenyrendszert alakítsanak ki, ahol mindenki megtalálja a neki megfelelő sportágat.

Matolcsi István fontos szerepet töltött be Veszprém és a megye sportéletében, de ehhez a szakértelemhez évtizedek napi rutinja, elfoglaltsága juttatta el. Önkormányzati és bizottsági referensként sok hivatali ügyintézés hárult rá. Intézte a diáksportviadalok szervezését és adminisztrációját, így versenynaptárakat és -kiírásokat is készített. Előfordult, hogy délutánonként több versenyhelyszínen is feltűnt a megyeszékhelyen. A hivatalban emiatt sokan irigyelték, de azt nem tudták, hogy a „fellépéseiből” jó néhány hétvégére is jutott. Ezzel párhuzamosan segítette a megyei diáksportszövetség munkáját, ahol idővel mind több területen számítottak rá. – Ezután lettem a megyei diáksport-egyesület elnöke. Nekem ez a pozíció sem jelentett rangot vagy reprezentatív beosztást, ugyanúgy dolgoztam és koordináltam az eseményeket. A nyugdíjba vonulásom sem hozott nagy változást, az egyesület keretében 2017 végétől éppúgy elláttam a teendőimet, a diáksport mellett szerveztem a Veszprém körzeti és megyei rendezvényeket. Vagyis az utolsó pillanatig kamatoztattam az addig megszerzett tudásomat, aztán négy hónapja nyugdíjba mentem, az egyesületben fiataloknak adtam át a stafétát. Az utódom testnevelőként tapasztalt szakember, a titkárunk eddigi munkája pedig mindnyájunk számára megnyugtató a jövőt illetően. Ilyenformán az egyesület színvonalas szakmai munkáját továbbra is biztosítottnak látom – mondja, majd bevallja, miszerint az eredményeit talán jobban is „eladhatta” volna. Úgy véli, erre a mai közösségi felületek széles körű lehetőségeket biztosítanak, talán ezért is vált náluk szükségessé a fiatalítás.

A volt sportvezető érdeklődésünkre azt is megjegyzi, hogy a munkahelyváltás gondolata sosem fordult meg a fejében, hiszen a sportra mindig hobbiként gondolt. – Hogy mi lesz velem ezután, azt még nem tudom, biztosan találok majd magamnak valamilyen sportos elfoglaltságot. Ennyi idősen is szeretek túrázni és kerékpározni, remélem, hogy jó néhány Balaton-kör vár még rám. És teljesen a diáksporttól sem szakadok el, továbbra is segítem annak szervezési munkáját.

A Bozsik intézményi program egykori veszprémi körzetvezetője igazi csapatjátékos volt – hiányoznak is neki a hivatali kollégák –, ugyanakkor a szorgalmas és precíz munkavégzésének köszönheti, hogy a teendőit rendre eredményesen látta el. A megnyerő személyiségének tudható be az is, hogy jó kapcsolatot ápolt a tanintézményekkel, a pedagógusokkal és a döntéshozókkal. Mindig nagy gondot fordított a diákolimpia felmenő rendszerű versenyeinek szervezésére, a sportvezetők munkájának támogatására. Ha nem utalna rá, akkor is borítékolhatnánk, hogy a diáksport területén találta meg a számításait, a hivatását.