Szent Benedek RA–DSZC-Eötvös DSE 3:0 (15, 14, 20)

Balatonfüred, 67 néző. V.: Varga, Nagy. Szent Benedek RA: Sólyom 4, Orosz 9, Mayerhoffer 5, Tóth S. 7, Egri 7, Gergácz 14. Csere: Darvasi (liberó), Krakoczk 1, Szakály, Lovász, Schneider 2. Edző: Fésüs Irén.

DSZC-Eötvös DSE: Juhász 5, Fehérvári 3, Fehér 2, Pálfi 3, Muldrow 7, Berza 4. Csere: Papp, Kiss (liberók), Kovács 3, Lengyel. Edző: Szombathy András.

Fésüs Irén: – Egy győzelmet nem kell megmagyarázni. Tudunk mi ennél jobban is játszani, de nem szabad elfelejteni, hogy a karácsony miatt kimaradt majdnem két hét az edzésből. Ehhez képest stabilak voltunk, elsősorban fejben. A nyitásaink hatékonysága miatt van egy kis hiányérzetem, korábban ebben már sokkal jobbat mutattunk. Arra törekedtem, hogy legyen egy stabil alapjátékunk és keveset hibázzunk, ez sikerült. Örülök, hogy olyan cseréket is ki tudtam próbálni, amit nagyon szeretnék a jövőben alkalmazni. Csapatként nyertünk.

VESC–UTE U21 3:2 (-20, -19, 18, 26, 12)

Veszprém, 71 néző. V.: Szél, Varjasi. VESC: Pós, Araújo 24, Thompson 16, Bozsó 2 Dordzsceren 9, Sólyomvári 12. Csere: Tóth, Bődi (liberók), Molnár-Pintér 4, Szalczinger, Deli, Horváth 12. Edző: Edon Ibrahimi.

UTE: Pécsi 3, Correa 10, Takács 10, Stojanovic 29, Kis 8, Kopunovic 8. Csere: Kovács, Pusztai (liberók), Győr, Riesz 7. Edző: Selmeczi Zsuzsanna.

Edon Ibrahimi: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, ami végül be is igazolódott. Kétszettes hátrányból is felálltunk, ehhez, azt hiszem, mindenki hozzátette a magáét a csapatból, és a szurkolóink is fantasztikus hangulatot teremtettek. Gratulálok a lányoknak és az Újpestnek is, igazán izgalmas mérkőzést vívtunk egymással.

A veszprémiek és a balatonfürediek legközelebb egymás ellen szerepelnek, a bajnokit pénteken 19 órától rendezik a Balaton-partiak otthonában.

A női röplabda NB I állása: 1. DVTK 24 pont, 2. TFSE 21, 3. VESC 20, ...7. Szent Benedek RA 13.