„Máté István több mint harminc esztendeig volt a Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség elnökségének tagja, szakmai alelnöke. Tevékenységére egy pillanatig sem tekintett munkaként: hivatását lelkiismerettel, nagy odaadással végezte. Az elmúlt tíz évben a megyei igazgatóság társadalmi elnökségének tagja, mellette a versenybizottság elnöki pozícióját is ellátta. Mindig is szívügyének tekintette szövetségünk sorsát: szinte az életét tette fel arra, hogy a Veszprém megyei labdarúgás magasabb szintre kerülhessen” - áll az igazgatóság internetes oldalán megjelent megemlékezésben, amely kitér arra, hogy Máté István egyesületi tevékenysége is példamutató volt megyénkben. Az ő kezdeményezésére alakult meg 1982-ben a Borsosgyőri SE, 1995-ben Mészáros Ferenc és Tóth István társaságában megalapította a Pápai Egyesített Labdarúgó Clubot, 1999-ben a Borsosgyőri Ifjúsági SE elindulásában is segédkezett.