Több mint ezren vettek részt az Operaházban rendezett eseményen, ahol több kategóriában is megválasztották a 2022-es esztendő legjobb sportolóit. Az Év fogyatékos férfi sportolói között egy pápainak is szoríthattunk, aki korábban már kétszer átvehette a rangos elismerést. A 2007-ben vesetranszplantáción átesett férfi 2016-ban és 2018-ban győzött, a Magyar Paralimpiai Bizottság által felkért szavazók ezúttal Kiss Péter Pál parakajakosra tették le a voksukat, aki 2022-ben is első helyen végzett.

- Előzetesen nem tudtam megtippelni, hogy mennyi esélyem lehet a végső sikerre, de úgy voltam vele, már a jelölés is hatalmas megtiszteltetés - mesélte a szervátültetettek Európa-bajnokságán három első helyezést szerző atléta. – Kisebbik lányommal, Katával vettem részt a gálán, ahol olyan ikonokkal találkozhattam, mint Baji Balázs, Lubics Szilvia, Fábiánné Rozsnyói Katalin vagy épp Kozák Luca. Nincs bennem keserűség amiatt, hogy nem én nyertem, a rendezvény után gratuláltam a győztesnek, aki megérdemelte a díjat.

Róbert elmondta, idén Ausztráliában rendezik a világjátékokat, ám anyagi okok miatt még bizonytalan a kiutazása.