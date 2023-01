Olyan fiatalemberek, akik tanulmányaikat befejezve a Veszprémi Vegyipari Egyetemen mérnöki diplomát szereztek, mellé doktori címet is. Néhányan céget, vállalkozást alapítottak, vagy megszerzett tudásukat vállalat-, gyárvezetőként kamatoztatták. Vagy amit elsajátítottak, egyetemi katedrákon állva tanárként adták vissza a jövő vegyészmérnökjelöltjeinek. Ezzel is ékesen bizonyítva, hogy a versenysport abszolút összeegyeztethető a tanulással, a sikeres, eredményes jövőtervezéssel. Merthogy a csapat 1968-ban bejutott az NB I-be, ahol két évig állta a sarat a legjobb magyar csapatokkal szemben. Mint például a Budapesti Honvéd, MAFC, SMAFC. Erre a képre pillantva ez is eszembe jutott, de van nagyon szomorú apropója is az írásnak, a fotónak.

Ennek a csapatnak volt a tagja az új év második napján súlyos betegség után 79 éves korában elhunyt Koncz Kálmán. A játékostársak Tóninak szólították a remek játékost, akinek nagy szerepe volt az élvonalba jutást kiharcoló csatában. De a legjobbak mezőnyében is a legpontosabb dobók közé tartozott a 15-s mezben kosárlabdázó játékos. Háromszáznegyven, majd ötszázkét pontot szerezve segítette csapatát abban, hogy a Vegyész szurkolói hétről hétre két évig megtöltsék az egyetemi csarnok lelátóját. A szintén „vegyészes” Fülöp Istvánnal együtt játszhatott a magyar főiskolai válogatottban. Veszprémből távozva, a Ganz Mávagban kosarazott tovább, és vegyészmérnökként dolgozott nyugdíjba vonulásáig.

Koncz Kálmánt csapattársai nemcsak játékosként, de barátként is szerették, tisztelték. Őt gyászolja most a veszprémi kosarasok családja