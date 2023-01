Veszprém Kosárlabda Klub–Nagykőrösi Sólymok KE 96-80 (17-18, 26-23, 31-18, 22-21)

Veszprém, 250 néző. Vezette: Téczely, Farkas, Nagy.

Veszprém: Kis 17/6, Madár 21/18, Vértes 20/12, Szabó 13/3, Ratiani 17/3. Csere: Pungur, Szeifert, Végh, Varga, Birkás 8. Edző: Horváth Ákos.

Nagykőrös: Váits 7, Fehér 13/9, Kocsis 6, Lakosa 20/18, Kovács 14. Csere: Molnár B. 6, Vámos, Molnár M. 3/3, Filep 4/3, Timkó 7. Edző: Puszta Dávid.

A két szurkolótábornak köszönhetően jó hangulatban indult a találkozó, amin a sereghajtó a tabella 13. helyezettjét fogadta, ezért előzetesen kiélezett csatára lehetett számítani. Az izgalmas és fordulatos első negyedben hol az egyik, hol a másik csapat vezetett (0-5, 7-5, 11-16), és az adok-kapokból egy ideig a vendégek jöttek ki jobban (22-28). A megbetegedett Orgonát ezúttal is nélkülöző bakonyiak a 17. percben érték utol az ellenfelet (35-33), majd a nagyszünetig tovább növelték az előnyüket (43-37). A fordulás után is Vértesék akarata érvényesült, ha szűken is, de náluk maradt a vezetés (49-46, 59-55), aztán mind jobban pattogtatva a játékrész végét „megnyomták” (71-58). Az idén javuló formát mutató VKK a záró felvonásban felszabadultabb lett, a szezonbeli görcsösségét levetkőzve remek megoldásokat választott (80-61), így a hajrában azt is megengedhette magának (89-65), hogy a fiatal tehetségeinek adjon szereplési lehetőséget, ez a magabiztos sikerét nem befolyásolta (94-68).

Horváth Ákos: Boldogak vagyunk, már nagyon vártuk ezt a győzelmet. Görcsösen kezdtünk, aztán átszakadt a gát, rendre megtaláltuk a jó megoldásokat, és a tanítványaim is kezdték elhinni, hogy meg lehet az első sikerünk. A következő hetekre szeretnénk felhasználni a mostani érzelmi töltöttségünket, de összességében örülök annak, hogy van mire építkeznünk.