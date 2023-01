Egyenes kieséses szakasz, nyolcaddöntő: Cinborák-Cemix 0-0, hetesekkel: 2-1. Team of the Week-Irsai Olivér 2-0. Oktán-Bakony Betti Padló 1-3. Qubee Barbershop-Lénárt autó Mistiqum 3-2. Kamlelkesek-Herend 4-1. Nívó-Profi Padló 0-3. Csontdarálók-Blancók 1-0. Haverok-Ági Boltja 3-0.

Negyeddöntő: Cinborák-Bakony Betti Padló 0-0, hetesekkel: 4-3. Team of the Week-Qubee Barbershop 2-1. Kamlelkesek-Csontdarálók 2-0. Profi Padló-Haverok 0-1.

Elődöntő: Cinborák-Team of the Week 2-1, Kamlelkesek-Haverok 1-1 (hetesekkel a Kamlelkesek jutott tovább).

A harmadik helyért: Haverok-Team of the Week 3-2.

A döntőben: Cinborák-Kamlelkesek 1-2.

A különdíjasok, a legjobb kapus: Gyurmánczi Roland (Haverok). A legjobb játékos: Zuigéber Ákos (Team of the Week), gólkirály: Kocsis Ármin (Kamlelkesek).A legjobb U21-es játékos: Szalay Szabolcs (Cinborák). A legjobb szenior játékos: Fets Krisztián (Csontdarálók).