Pápa Város Önkormányzata és a Pápai Sport Nonprofit Kft. rendezvényét immár 13. alkalommal a Hét Csillag Kulturális és Sport Egyesület ostormenete vezette fel.

- A régi hagyomány szerint szilveszter napján fontos szokás volt a zajkeltés, ezáltal elűzve az ártó, rontó, gonosz erőket – tájékoztatott Pintér Péter, az egyesület elnöke. – Régen erre karikás ostort, csengőt használtak, mára ezt a trombitálás, a tűzijáték váltotta fel. Egyesületünk a karikás ostorral való vonulással, virtuskodással ezt a régi hagyományt kívánta feleleveníteni, amikor is a hagyományőrzők az ostorral hangosan pattogtatva biztosítják a föld és az ég között az egyensúly helyreállítását.

A délutánon a 14 év alattiak és az 50 év felettiek egy kört teljesítettek (1350 méter), míg a 15 és 50 év közöttiekre két kör, azaz 2700 méter várt. Az abszolút kategóriát Győrből Horváth Alex nyerte, aki a 2700 métert 9 perc 30 másodperc alatt teljesítette.

- Térdsérülés után most tértem vissza a futáshoz, örülök, hogy jól sikerült – mesélte a győztes. – Heti két-három alkalommal sportolok, Pápán először futottam, nagyon tetszett a belváros, és a szervezés is kifogástalan volt.

A futást követően mindenkit egy pohár forró teára várt a rendezőség. A szervezők azon pápai egyesületeket, melyek legalább húsz fővel vettek részt az eseményen, 20 ezer forint értékű sportszervásárlási utalvánnyal jutalmazták.

A kategóriák győztesei: Spreitzer Zsigmond, Sandl Viktória, Horváth Alex, Winhoffer Júlia, Marton Ádám, Pongrácz Barbara, Bosio Renzo, Széles Ildikó.