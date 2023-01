- Milyennek látja az őszi idényt?

- Mindenképpen pozitívnak érzem. Már a tabella is szebben fest a korábbiakhoz képest, hiszen nem azt kell számolgatnunk, hogy mennyi pontot kell szereznünk, hogy bent maradjunk, hanem 12 pontra vagyunk a kiesőhelytől. Ezt nagy előrelépésnek tekintem, mint ahogyan a mögöttünk hagyott félszezont is. Attól függetlenül, hogy voltak olyan mérkőzéseink, amikben úgy érzem, benne maradtak a pontok. Több pont is, tehát még szebb lehetett volna, de lassan, évről évre megyünk előre.

- Melyik volt a kedvenc meccse az ősszel?

- Attól függetlenül, hogy 3-0-ra kikaptunk, a hazai, Paks elleni Magyar Kupa meccsre gondolok vissza jó szívvel. Sokáig eltüntettük a kétosztálynyi különbséget, nagy sanszunk volt. Ez az egyik kedvenc mérkőzésem. A másik a Kerület elleni 3-3-as bajnoki, amikor 3-1-ről álltunk fel.

- A pontok mellett miben lépett előre ősszel a csapat?

- A csapat magját, gerincet második éve sikerül egyben tartanunk, és mellette olyan játékosokat tudtunk igazolni, akik segítik a csapatot. De bővebb keretünk is van, ami nem elhanyagolható.

- Fejben és fizikálisan is rendben kell lennie egy modern futballcsapatnak.

- Így van: mentálisan és fizikálisan is topon kell, hogy legyél. A nemrég véget ért világbajnokság minden csapatnak úgymond a szezon elején volt. Játszottak a bajnokságaikban, és jöttek a vb-re. Nem egy nehéz szezon után vannak, rengeteg meccsel a hátuk mögött. A fizikum és a jó mentális képesség alapvető, de hogy ki mennyire tud futballozni, az nagyon sokat számít. Ne feledkezzünk meg a szerencséről sem. Ha jön az eredmény, az nagyon sokat segít a fizikális és a mentális fáradtságban. Amikor pozitív impulzus ér, akkor megsokszorozódik az erő, már-már nem tudsz elfáradni.

- Vissza Füredre: miben szeretné, ha előrelépne a csapat tavasszal?

- Mindig azt mondom a játékosaimnak, hogy bátran futballozzanak. Ez egy játék, amit élvezni kell, attól függetlenül, hogy koncentráltan és odafigyelve csináljuk. Azonban az előregondolkodás nagyon fontos, nem csak az, hogy én mit akarok. Az, hogy mit fog csinálni 3-4 passzal később az ellenfél.

- Mikor kezdődik a felkészülés?

- Január 4-én, szerdán kezdünk. Egy pár rávezető nap után jövő hétfőtől egész hetes rendszerben edzünk, mert február második hétvégéjén már bajnoki mérkőzést játszunk. Addig szerda-szombati ritmusban edzőmérkőzésekkel készülünk, különböző erősségű csapatokkal.