A meccsben maradásért küzdött a VESC és jól is indult számukra a harmadik játszma, de kisvártatva fordított az UTE. Debora Araújo ásznyitásaival ismét előnybe kerültek a bakonyiak, majd Molnár-Pintér Eszter növelte tovább a hazaiak előnyét, akik végül 25:18-ra húzták be a játékrészt.

A negyedik szettben is Sólyomvári Evelinéknek állt a zászló, de 16:10 után elkezdett zárkózni az Újpest. A vendégek 22:22-nél egyenlítettek is, majd jöhetett az idegek harca. Kis Dorottya ütése után meccslabdájuk is volt a fővárosiaknak, majd Horváth Dóra lendített egyet a VESC szekerén, amit egy elrontott UTE próbálkozás követett, így jöhetett a mindent eldöntő ötödik szett.

A rövidített játszma elején szinte végig az újpestiek vezettek és a veszprémiek csak a 8:6-os térfélcsere után tudtak fordítani. Előbb Hannah Thompson pontjával egyenlítettek, majd Sólyomvári Evelin blokkolt pontot érően. A lila-fehérek ezt követően mégegyszer megrázták magukat, de Horváth Dóra pontjai végül lezárták a csaknem kétórás ütközetet.

Edon Ibrahimi: Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk és végül be is igazolódott. Kétszettes hátrányból is felálltunk, ehhez azt hiszem mindenki hozzátette a magáét a csapatból és a szurkolóink is fantasztikus hangulatot teremtettek. Gratulálok a lányoknak és az Újpestnek is, igazán izgalmas mérkőzés vívtunk egymással.