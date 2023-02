A Ferencváros 3:1 arányú győzelmével zárult az összecsapás, a csapat így az ötödik helyen zárta az alapszakaszt, ezzel bejutott a negyeddöntőbe. A székesfehérváriak tizedikek lettek, még küzdenek a playoff-részvételért. Az első harmadban Turbucz Martin Zoltán talált először kapuba, majd Fekete Alex, 1:1. A második harmadban nem született gól, a harmadikban Kreisz Brúnó 1:2-re módosította az állást, majd Turbucz Martin Zoltán ismét kapuba talált.

A mérkőzés négy órakor kezdődött, a nézőtérre három órától engedték be a szurkolókat, de sokan már két óra után beálltak a sorba azért, hogy elfoglalhassák azt a helyet, amit kinéztek maguknak. Az épület előtti téren programok várták az érdeklődőket. A sátrakban a kapura lövést gyakorolhatták, és volt memóriakártya-kirakós, buborékhoki. Aki a sportággal kapcsolatos kérdésekre is jól válaszolt, ajándéksorsoláson vett részt. Sokan megoldották a feladatokat, nyerni akartak, és egy jót játszani. Ajkán az elmúlt években komoly tábora alakult ki a jeges sportoknak. A jégcsarnok két évvel ezelőtti átadását megelőzően jégsátorban tartottak oktatást és a programokat.

A jeles sporteseményen részt vett Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong Szövetség alelnöke, aki kérdésünkre elmondta, jó érzés látni, hogy minden széken ülnek szurkolók, mindenki jól érzi magát. Nem jellemző, még az Erste Liga mérkőzésein sem, hogy telt házat vonzana a jégkorong. A nagy érdeklődés szól a Fradinak, ugyanis Ajkán is sokan szurkolnak a klubnak és a sportágnak. Az alelnök hozzátette, hogy figyelemmel kíséri az Ajkai Óriások tevékenységét és eredményeit. Tudja, hogy a városban és a térségben népszerű a csarnok, sokan járnak korcsolyázni, már az óvodás csoportoknak is szerveznek oktatást. A csarnok profi meccsek helyszínének is kiválóan alkalmas.

Schwartz Béla polgármester kérdésünkre elmondta, örül, hogy ilyen sok érdeklődőt vonzott a mérkőzés, annak is, hogy a városban népszerű a jégkorong.