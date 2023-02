Pető Tamás vezetőedző lapunknak elárulta: keményen készültek az elmúlt hetekben, és fizikálisan készen áll a társaság a rajtra. Pályagondjaik nem oldódtak meg, az új sportközpontban még épülnek a játékterek (egy műfüves és egy élőfüves), ezeket egyelőre nem lehet használni, így a csapat a VFC USE otthonában végezte a gyakorlásokat. Ezzel együtt minden tervezett feladatot elvégeztek a játékosok.

A keret jó pár helyen változott, hatan távoztak és öten érkeztek, igaz, a mag, az alapcsapat ezúttal is együtt maradt.

Másutt folytatja pályafutását Végh Tibor, Kovács Dániel, Lőrincz Attila, Tóth Martin, Sarok Zsombor és Ulbert Renátó.

Bartusz Dániel a Haladástól, Takács Martin Pécsről, Tóth László Mosonmagyaróvárról érkezett, és van két visszatérő is, Kovács Soma és Petres Márk egyaránt Veszprémben nevelkedett, előbbi a Fehérvárt, utóbbi a Vasast járta meg.

A veszprémiek – akik öt edzőmeccset vívtak a szünetben – idei első ellenfele a nagy múltú Kaposvári Rákóczi FC lesz.

– Fiatal, jó focit játszó, szervezett csapatról van szó. Az első bajnoki ráadásul mindig nehéz, ennek ellenére bízom benne, hogy győztesen hagyjuk el a pályát. Minden meccsen erre törekszünk a folytatásban is. Az elvárások nagyok, magunk felé is, megpróbáljuk kihozni a maximumot magunkból. Szeretjük a kihívásokat – utalt arra is Pető Tamás, hogy csapatának akár még a bajnoki cím is összejöhet, sőt némi bravúrral az NB II-es szereplést is kivívhatja idén a VLS.

A bakonyiak jelenleg másodikok a tabellán, hátrányuk három pont az éllovas Tatabánya mögött. A bajnok ebben az évben osztályozót játszik a feljutásért.

A kaposváriak a nyolcadik helyet foglalják el, a vasárnapi meccs 14 órakor kezdődik Kaposváron.