Montpellier HB–Fejér-B.Á.L. Veszprém 34-30 (19-16)

Montpellier, 3000 néző. Vezette: Weijmans, Wolbertus (hollandok).

Montpellier: Desbonnet – Y. LENNE 6, PORTE 3, SKUBE 3, Nacinovic 2, Villeminot 1, PELLAS 11 (6). Csere: Bolzinger (kapus), Panic 2, Konan 1, Jensen 2, Bos 3, Berthier, A. Lenne, Simonet. Edző: Patrice Canayer.

Veszprém: Miklós – Szmetán P., TÓTH P. 6, Ludmán, GÁL 4, ÉLES B. 8 (3), Molnár B. 3. Csere: Balogh (kapus), Bugyáki, Szatmári 1, Machac 3, Vetési 1, Hári 2, Rubos, Éles Zs. 2. Edző: Konkoly Csaba.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 6/6, ill. 3/3.

Előzetesen nem a siker lebegett a vendégek szeme előtt, vérmes remények híján egy jó mérkőzést akartak vívni a szextettjük éllovasával, amely múlt héten rondított bele az addig makulátlan EL mérlegébe. Villámrajtot vettek a Yanis Lenne húzta hazaiak, a 6. percben már 6-2-re vezettek, a mieink támadóhibáit indításokkal büntették meg, de a felállt falon a réseket is megtalálták. A veszprémiek 10-4-ig futottak az eredmény után, aztán az addig más dimenzióban játszó franciák pontatlanságokkal vétették észre magukat, amiket a kezdeti kábulatukból „ébredező” bakonyiak köszöntek szépen: a lehetőségeiket kihasználva felzárkóztak (12-8). Főként Tóth Péter volt ellenállhatatlan, de a mind bátrabb társai is megfelelő tartásról tettek tanúbizonyságot, s ha hátul még figyelmesebbek, szorosabb is lehetett volna az állás (14-12). A lefékezett Montpellier továbbra is árnyéka volt önmagának, a keveset rontó veszprémiek így a nagyszünetig jól tartották az állásaikat (18-16).

A fordulás után ismét nekidurálták magukat a felek, egyre másra találtak be, ami azt is jelentette, hogy a védelmek nem igazán jeleskedtek (24-21). A hatos sereghajtója küzdött, akart, de mert az aktívái követtek el hibákat, az nem fért bele ilyen szintű vetélytárs ellen – egy rövid időre megint elbizonytalanította őket a királynék városában nyolc góllal nyert gall gárda (30-24). Ám Gáléknak ekkor is helyén volt az esze, a szíve, noha az erejükkel kezdtek elkészülni, nem hagyták, hogy nagyobb baj legyen, derekasan tartották magukat (33-28). Konkoly mester időkérését követően pedig a hajrára még jobban odatették magukat, a szezonban kevesebb szereplési lehetőséget kapott ifjak szép megoldásokkal jelentkeztek, vagyis lelkesedésükben felnőttek a feladathoz.