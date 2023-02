Bárhogy is alakul a mérkőzés, a minap a ceglédiek otthonában az NB I alsóházi rangadóján elvérzett bakonyiak biztosan utolsók maradnak a hatosukban, miként a leendő ellenfelük is „mérget vehet” a negyedik helyére, amivel nyolcaddöntősök lesznek. Tehát nincs különösebb tétje az eddig egy, illetve három diadalt számláló csapatok vetélkedésének. Egyébiránt meglepetés, hogy a hazájában hétszeres bajnok és hatszoros kupagyőztes csak három győzelemre volt jó a csoportban, lévén, a nemzetközi sorozat címvédője, és korábban kétszer volt döntős a Challenge kupában. A zajló EL-kiírásban a szerb balátlövő Djordjics (51 gól), a német jobbszélső Rahmel (33), a román jobbátlövő Grigoras (32) és a spanyol irányító Izquierde (28) volt a soraikban a legeredményesebb, ám a felsorolás azt is mutatja, hogy a keretükben hemzsegnek a légiósok, 11 nemzetből van delegáltjuk. A szakmai stábjukat pedig Chema Rodrigez irányítja, aki a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

A mieink most is olyan találkozót vívnának velük, mint ősszel, mikor győzelemmel felérő vereséget szenvedtek (39-35). Konkoly Csaba edző újra büszke lenne a kézilabdázóira, amihez az is kell, hogy azok taktikai fegyelemmel egyensúlyozzák a másik oldal fizikai fölényét. Stranigg Jánoséknak nem lehetnek vérmes reményeik, inkább részcélokat tűznek ki maguk elé, így megakadályoznák a riválist az erősségeinek érvényesítésében, fegyelmezett játékkal kevés technikai hibát vétenének és igyekeznének végig látótávolságon belül maradni: egyenrangú partner lenni. Egy jó eredményből ugyanis a fontos bajnoki folytatásra is tudnának tovább építkezni.