A Vasas ezzel bebiztosította első helyét az alapszakaszban, az már korábban eldőlt, hogy a balatonfürediek – akik idén első vereségüket szenvedték el hazai környezetben - harmadikként végeznek. A bajnoki rájátszás március közepén kezdődik.

Az NB I-ben szereplő veszprémiek szintén a Vasas ellen léptek pályára, a VESC nagy csatában ezúttal alulmaradt. A Szent Benedek RA második számú csapata idegenben kapott ki három szettben.

Eredmények, Extraliga: SzBRA-Vasas 0:3 (-10, -17, -25). Balatonfüred, 182 néző. V.: Mezőffy, Bátkai-Katona. Szent Benedek RA: Veszovics 8, Orosz 4, Herbin-Baker 4, Koleva 3, Nacsa-Pekárik 4, Bosnyakova 5. Csere: Fáth, Balogh E. (liberók), Michalewicz , Stijepics 2, Pérez 5, Dimitrics 1. Edző: Kristian Mihajlov.

Vasas-Óbuda: Fricova 14, Papp O. 6, Bannister 16, Török 15, Abdulazimova 10, Szkripak 1. Csere: Juhár (liberó), Fábián, Vezsenyi 2. Vezetőedző: Jannisz Atanaszopulosz .

Krisztian Mihajlov: – Kicsit csalódott vagyok az eredmény miatt, azonban a harmadik játszmában fel tudtuk venni a bajnoki címvédő ritmusát és meg tudtuk szorítani őket. Abban a szettben közel voltunk ahhoz, hogy játszmát raboljunk az ellenfelünktől. Az alapszakasz harmadik helyezése dicséretes a csapattól. Nem pihenhetünk, folytatnunk kell a munkát a rájátszásra.

Jannisz Atanaszopulosz: – Bebizonyítottuk, hogy jelenleg mi vagyunk az első számú csapat Magyarországon, hiszen megnyertük az alapszakaszt. Gratulálok a játékosoknak is a stábnak is, de mindenki tudja, hogy ez még nem jelent semmit, mert a szezon lényegi része csak ezután kezdődik. Végig koncentráltan röplabdáztunk, a harmadik szettet pedig annak ellenére tudtuk megnyerni, hogy a Szent Benedek nagy nyomást helyezett ránk.

Az NB I-ben: VESC–Vasas SC 2:3 (-23, -20, 22, 14, -14). Veszprém, 100 néző. V: Varjasi, Bibók. VESC: Deli 4, Araújo 17, Sólyomvári 13, Nagy E. 25, Horváth D. 7, Thompson 19. Csere: Tóth L., Bődi (liberók), Molnár-Pintér 1, Pós, Szalczinger 1. Edző: Ibrahimi Edon. Vasas SC: Imre 9, Nagy S. 7, Märcz 3, Jámbor 17, Fekete F. 11, Erőss 20. Csere: Stankovics (liberó), Botyánszki 4, Rieder 5, Szabó A. Edző: Kőnig Gábor.

Ibrahimi Edon: – Remek munkát végeztek a lányok a héten, de úgy fest ez is kevés volt a győzelemhez. Kétszettes hátrányból is felálltunk, a csapatom kitette a szívét a pályára, de a legvégén apróságok döntöttek. Köszönjük a szurkolást és gratulálok a Vasasnak, sokra hivatott még a generációjuk.

Kőnig Gábor: – A mai meccs legfontosabb tanulsága, hogy ha kitalálunk valamit, ami működik, akkor azon nem szabad változtatni. Az első két szettben fegyelmezetten játszottunk, aztán a harmadik játszmában 20:20 után egy jó hosszú rövidzárlat kezdődött. Az ötödik szettben 8:2-es, illetve 10:3-as hazai vezetésnél nem hiszem, hogy sokan gondolták, hogy nyerhetünk, de hála az égnek volt visszaút. Nagyon boldog vagyok a végeredmény miatt, jó meccset játszottunk egy jó Veszprémmel.

SzBRA–Gödöllői RC 0:3 (-16, -16, -17). Balatonfüred, 92 néző. V: Takács Á., Gyulai. SzBRA: Sólyom, Gergácz 5, Szabó K. 4, Orosz 12, Tóth S. 2, Szakály 3. Csere: Balogh E., Berkó V. (liberók), Mayerhoffer, Lovász, Simon, Egri B. Edző: Fésüs Irén. Gödöllő: Borsos L. 9, Kovács E. 10, Halla P. 9, Nagy V. 9, Boros 4, Kökény P. 11. Csere: Maurer (liberó), Sorompó. Edző: Szalay Attila.

Fésüs Irén: – Ha ezt a mérkőzést medencében játszottuk volna, belefulladunk.

Szalay Attila: – Nagyon büszke vagyok a csapatra. Kemény munkát végeztek el a lányok az elmúlt hetekben és ennek meg is lett az eredménye. Több játékelemben, taktikában, valamint fizikálisan is sokat fejlődtek. Ez mai mérkőzésen is érezhető volt. Pár apró megingást leszámítva, végig koncentráltan és határozottan tudtunk játszani.