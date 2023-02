Veszprém Kosárlabda Klub–Ceglédi KE 66-96 (20-21, 7-24, 19-32, 20-19)

Veszprém, 200 néző. Vezette: Vida, Bagi, Sentényi.

Veszprém: Kis 5, Madár 12/6, Vértes 8/3, Szabó 13/3, Orgona 15/3. Csere: Szeifert 1, Ratiani 12/3, Birkás. Edző: Horváth Ákos.

Cegléd: Csaba 15/6, Velkey 22/15, Tóth 6/6, Fodor, Csákvári 7. Csere: Kozma, Erdei, Tóth 8, Kalassai 11/9, Karavdic 13/3, Kovács 9, Berkics 5. Edző: Siska János.

A nyitó negyed izgalmasan alakult, hol a hazaiak (15-13), hol pedig a vendégek vezettek (7-10, 20-21), aztán a folytatásban a tabella 11. helyezettje – taktikusan játszva – állva hagyta a sereghajtót (24-45), hiába kért Horváth edző időt, hogy rendezze csapata sorait. Ezzel hovatovább el is dőlt a mérkőzés sorsa. A fordulás után több mint 30 ponttal léptek el a jól védekező ceglédiek (37-69), így különösebben nem osztott, nem szorzott, hogy a záró felvonást kicsivel jobban kezdték a bakonyiak, ráadásul hamarosan visszaállt a tekintélyes különbség (54-84), ami a lefújásig meg is maradt.

Horváth Ákos: A csapatomból elől és hátul is hiányoltam a kellő energiát, nem éreztem azt, hogy mindent beletettünk volna az összecsapásba. Hiányzott az átütő erő és a fókusz is, ráadásul az ellenfelünk remek napot fogott ki. Ezzel együtt nem változtak a céljaink, előre tekintünk és dolgozunk tovább.