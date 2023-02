A Montpellier HB elleni keddi Európa-liga-fellépés – majd a Franciaországból történő hazautazás – után szusszanni sem volt idejük a bakonyiaknak, mert már mehetnek is az újabb bajnoki mérkőzésükre. Amit a nemzetközi kupakötelezettségük és az idő rövidsége miatt szerettek volna vasárnap megvívni, ám az ellenfél ebbe nem ment bele: így az osztály sereghajtója pénteken fogadja az élvonalban múlt héten diadalmaskodó 12. helyezettet. A mieink ősszel, ha nem is könnyen, de az utolsó negyedórában mutatott ellenállhatatlan játékukkal elpáholták az újoncot (28-24). Éles Benedekék a találkozón kétszer is nagy, többgólos hátrányból jöttek vissza, szurkolóik nagy örömére. A csapatoknak azóta kevés babér termett, így mostani párharcuk különleges jelentőséggel bír, a jövőbeni NB I-es tagságukra is kihatással lehet.

A veszprémieknek a kedd-szombati ritmusban nehéz „működőképes” teljesítményt nyújtaniuk, ezért szakmai stábjuknak rendre ki kell centiznie a munka mennyiségét. Kérdés, hogy ezúttal milyen állapotban lesznek. Egy biztos, nem frissek, így még nehezebb dolguk lesz az exveszprémi Iman Jamalival (hat mérkőzés, 57 gól) és Császár Gáborral felálló ceglédiek ellen.