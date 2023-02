Kadetten Schaffhausen–Fejér-B.Á.L. Veszprém 38-32 (22-17)

Schaffhausen, 700 néző. Vezette: Panayides, Andreou (ciprusiak).

Schaffhausen: PILIPOVIC – RIKHARDSSON 10 (2), Kusio 2, HERBURGER 4, Zabic, Ben Romdhane 2, Matzken 3. Csere: Ziemer (kapus), TONINEC 5, Canellas 3, LIER 4, Markovic 1, Bartók 2, Heinis 1, Maros 1. Edző: Adalsteinn Eyjolfsson.

Veszprém: Balogh – SZMETÁN P. 5, Tóth P. 2, ÉLES B. 8 (1), SZRNKA 5, Ludmán 2, Molnár B. 2 (2). Csere: MIKLÓS (kapus), Hári, Bugyáki, Gál 2, Vetési, Machac 2, Szatmári 3, Éles Zs. 1, Rubos. Edző: Konkoly Csaba.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 2/3, ill. 3/4.

Az esélyek egyértelműen a hazaiak mellett szóltak, és az sem hajtotta a vendégek malmára a vizet, hogy sérülés miatt nem számíthattak két kulcsemberükre, Straniggra és Pulayra. Valóságos gólzáporral indult a csata, az előny öt percig a veszprémieknél volt (3-4), aztán a másik oldal fordított, de a lelkes és bátor mieink elöl széles repertoárt mutattak be (8-7). A védőmunkájukkal viszont nem volt minden rendben, az gyakran átjáróházra hasonlított, még szerencse, hogy az ellen sem fektetett túl sok energiát a hátsó alakzata megszilárdításába (12-10). Később valamelyest lassult a találkozó üteme, ilyenformán enyhült a bakonyi védőfalra irányuló nyomás, de a rivális nem hagyta annyiban a dolgot, és 13-12 után nem engedte, hogy Szrnkáék versenyre keljenek velük (17-12). Mivel a félidő hátralévő részében a veszprémieknek hátul továbbra is akadtak gondjaik, bárhogy igyekeztek a vetélytársat nagyobb harcra késztetni, a feleket elválasztó eltérés nem változott (21-16).

A fordulás után mindkét oldalon több lett a pontatlanság, Konkoly edző csapata az első felvonással ellentétben főként támadásban hibázott többet, ezért állandósulni látszott az eseményeket végig kontrolláló helvétek hat-hét gólos vezetése (25-18). A folytatásban lanyhult az iram, a hazaiak sem szaggatták úgy az istrángot, a megállító faultoknak is köszönhetően visszavettek a tempóból, ami nem jött rosszul a csoport sereghajtójának (27-22). Ha a harcos Gálék jobban ügyelnek a helyzetkihasználásukra, szorosabb is lehetett volna az állás, de összességében így is mutattak szép dolgokat. A hajrára kicsit ismét felgyorsult az iram (33-29), amiből a Fejér-B.Á.L.-nál nagyobb játékerőt képviselő, a nyolcaddöntőbe jutott svájciak jöttek ki jobban (36-30).

Konkoly Csaba: Bizonyítani akartuk, hogy a múlt heti EL-fiaskónknál jobbak vagyunk. A helyzetek kihasználásával most is voltak gondjaink, a kihagyott lehetőségeinket az ellenfél megbüntette. A ma szerzett tapasztalatokat az NB I-ben szeretnénk kamatoztatni.