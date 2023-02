Mintegy két hónap után folytatódik az élvonalbeli kézilabda-bajnokság: a tabellán négy ponttal a 12. helyen álló bakonyiakra az idei nyitányon rögtön rangadó vár, mert az éppen előttük nyolc ponttal „horgonyzó” komlóiakhoz utaznak. Konkoly Csaba edző alakulata ősszel fontos pontokat hullajtott a riválissal szemben, akik a királynék városában nyertek (32-34). A Baranya vármegyeiek szinte végig vezettek, a sokat hibázó mieink futottak az eredmény után, s noha többször is visszajöttek a mérkőzésbe, a labilis teljesítményük miatt képtelenek voltak átvenni a vezetést. A derbi ideges hangulatban ért véget, amihez néhány bírói ténykedés is hozzájárult.

Hári Leventéék nem a legjobb formában várják a hétvégi „visszavágót”, lévén az EL 7. körében kevés örömöt szereztek a szurkolóiknak, szétesően kézilabdázva macska-egér harcra kényszerültek (23-40). A német Frisch Auf Göppingen fél gőzzel is tetemes előnyt alakított ki, a hazaiak pedig képtelenek voltak felegyenesedni a kilátástalan helyzetükből. A szakvezetőjük a lefújás után szomorúan konstatálta, hogy a terveikből semmi sem valósult meg, görcsösen akartak, majd gyorsan hozzátette: nem dőlnek a kardjukba, és inkább készülnek az NB I-re. Azóta úgy érzik, készen állnak a folytatásra. Noha felkészültek a komlóiakból, mégis főként magukkal, a saját játékukkal foglalkoznak. Remélik, hogy hétvégén meglesznek a lehetőségeik, így már a párharc elején megfognák a riválist. A szakmai stáb azt várja a csapattól, hogy azokat a figurákat részesítsék előnyben, amik működnek, illetve küzdjenek az utolsó pillanatig. Nem lehet ugyanis kétségük afelől, hogy a komlóiak is kihasználják, ha sokat hibáznak, de ha összeáll a védekezésük és gördülékennyé válnak a támadásaik, akkor siker koronázhatja az elképzeléseiket. A sportolók ígérik: túltették magukat a hétközi nehéz szituáción, persze, sebeiket nyalogatva nem is mehetnének bele egy ilyen – akár a bennmaradás szempontjából is – fontos összecsapásba.