– A találkozón a legfontosabb a három pont megszerzése lett volna, ám sajnos egy lett belőle – nyilatkozta az edző a vasárnapi meccsről a veolnak. – Annyi helyzetet dolgoztunk ki, amivel három-négy meccset is meg lehetett volna nyerni, de ez most nem jött össze. Ha a következő mérkőzéseken csak az egyharmadát kidolgozzuk lehetőségeinknek, akkor örülni fogok. A srácok mindent megtettek, de sajnos van a futballban olyan, amikor semmi nem megy be. Ezen túl kell tenni magunkat, hiszen rengeteg mérkőzés van még. Úgyhogy megyünk tovább, dolgozunk! A célunk továbbra is az, hogy biztosan bennmaradjunk.

Erre minden esélye megvan a Balatonfürednek, hiszen 28 gyűjtött ponttal a 13. helyen állnak a piros-fehérek 21 forduló után. Vasárnap pedig már az Érd vendége lesz a BFC.