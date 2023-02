A 3,5 kilométeres sétától az 50 kilométeres futásig bő volt a sportos kínálat vasárnap a VII. Schiller Szerelmes Füred versenyen. A hagyományos esemény az elmúlt időszakban annyira beírta magát az éves futónaptárba, hogy már szinte elképzelhetetlen nélküle a balatonfüredi február.

Mindez meg is látszik a népszerűségen, idén is rengetegen vettek részt a megmérettetésen, futva, gyalogolva, vagy nézőként, szurkolóként. A szervezőknek idén is szerencséjük volt, abból a szempontból, hogy ragyogó napsütés és kellemes hőmérséklet várta a Vitorlás térre és a Tagore sétányra kilátogatókat.

A programot reggel nyolc órakor az 50 kilométeres táv (Ultra Grande Amore) rajtja nyitotta, majd következett a Szerelmünk gyümölcse névre hallgató gyermekfutam 600 méterrel. A kettő között indult az esemény 3,5 kilométeres sétája, amelyet Kortalan szerelem címmel hirdettek meg 60 év fölöttiek számára, és amelyet többen is futva teljesítettek.

A legnépesebb rajt a félmaratont és a Szerelemről szó sem volt szingli futam hét kilométeres távját teljesítőké volt, végül pedig a klasszikus, kétszer hét kilométeres váltófutáson volt a sor, illetve együtt is futhattak a duók, szerelmesek.

Mindenki a már megszokott 3,5 kilométeres pályán futott, a csodaszép környezet és a remek hangulat is adott volt. A résztvevők már megszokhatták, hogy több ponton szpíkerek biztatása kíséri őket, illetve újdonságként a Tagore sétányon egy rögtönzött rapkoncert (KBstyle) is színesítette a programot.

– Közel hétszázan vettek részt az idei Szerelmes Füreden, büszkék vagyunk arra, hogy öt országból is érkeztek futók. Szuper eredmények születtek, így sportérték szempontjából is magas volt a színvonal. Ismét bebizonyosodott, hogy ezek a tél végi, kora tavaszi rendezvények sikerre vannak ítélve a Balaton-parton – tájékoztatta lapunkat Baranyai Máté fő szervező, aki elárulta: még nagyobb tervekkel vágnak neki a jövő évi rendezésnek.